Darko Brasanac (Osasuna): "Pudimos hacer más"

El futbolista serbio de Osasuna, Darko Brasanac, ha lamentado la derrota de este domingo ante el Granada y aceptando que los rojillos “pudimos hacer más”, ya que después de ganar al Athletic “queríamos dar un nuevo paso hacia el objetivo (de la permanencia) con nuestra gente, por lo que esta derrota duele”.



“Sabemos que hicimos un partido malo”, ha comentado el jugador serbio en conferencia de prensa en la que ha admitido la “clara” victoria del Granada en El Sadar, a la vez que ha añadido que su idea era “sumar los 3 puntos” pero “casi nada” les salió como querían.



El mediocampista rojillo ha aceptado así que el Granada mereció sumar los 3 puntos de un partido del que Osasuna puede “aprender mucho de los errores cometidos”, por lo que espera “cambiar de sensaciones” en el partido ante el Sevilla del próximo domingo.



“Este equipo no pierde la confianza después de unos malos resultados. Entramos bien en el partido, pero su segundo gol cambió el encuentro y a partir de ahí fue muy difícil cambiar las cosas”, ha indicado Brasanac, y asegurado que después de perder 0-3 “no puedes decir que estabas mejor en algún aspecto del juego”.



Ha subrayado en todo caso que quedan muchos partidos por delante y que no van a perder la confianza, por lo que Osasuna “peleará hasta el final” para “conseguir el objetivo de la permanencia”.



“Somos un equipo cuando ganamos y cuando perdemos, estamos dolidos y desde el miércoles vamos a trabajar con mucha intensidad para preparar el partido del Sevilla lo mejor posible”, ha afirmado.



De la seguridad que otorga al equipo jugar atrás con línea de cuatro o de cinco, Brasanac ha explicado que “depende del rival y del partido”, aclarando que todos los jugadores deben estar “más contundentes y más juntos porque sabemos que cuando estamos así hemos sumado muchos puntos”.



“Encajamos goles por perder duelos directos donde ellos estuvieron más contundentes que nosotros”, ha destacado haciendo autocrítica sobre la derrota de ayer,y agregado que dejaron “más espacios en vez de apretar al pasador”.



“Es importante no encajar goles en esta liga a pesar de que hemos remontado partidos, pero es muy difícil dependiendo de rival que tengamos delante”, ha explicado el futbolista, que además ha indicado que hablarán para “estar más concentrados en algunos aspectos porque dejando la portería a cero tendremos más opciones de sumar”.



Del objetivo de la salvación, Darko Brasanac ha asegurado que la plantilla no mira mucho hacia adelante y sí “hacia el siguiente partido”, aunque ha explicado que “si hablas de sumar los puntos antes del partido luego lo pasas mal”.

