El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, calificó de “horrorosa” la derrota de su equipo por 0-3 ante el Granada y aseguró que “es el peor partido en dos años en casa”, anotando que “haciendo partidos mejores o peores siempre hemos competido, y hoy no”.



El de Berriatúa se ha mostrado “dolido y fastidiado”, pero con intención de seguir “adelante” porque “es un guion que sabíamos que podía pasar en Primera División”.



“Me preocupa que no hemos estado bien hoy, que en el minuto 4 hemos hecho un regalo y que defensivamente durante todo el partido no hemos sido contundentes”, ha comentado Arrasate sobre la derrota de su equipo.



El preparador del cuadro navarro ha afirmado que, “si en Primera no sentimos esa necesidad, pasa lo que ha pasado hoy”.



“Es un partido para tomar nota ya que en algunos momentos he notado hasta relajación y no podemos olvidarnos porque creo que podemos aprender mucho”, decía el entrenador local sobre el nivel mostrado por sus jugadores en la dura derrota ante el Granada.



Para Arrasate los cánticos de la afición rojilla con 0-3 en el marcador ha sido “lo mejor del día, haciéndonos ver que no nos podemos caer y que debemos levantarnos”.



Sobre la permanencia, Arrasate ha dicho que lo tienen “más o menos encarrilado” sabiendo que va a ser “complicado” rematarlo.



“Han hecho un buen partido, han sido superiores y debemos felicitar al Granada porque han estado bien hoy”, ha finalizado el entrenador del conjunto navarro.

