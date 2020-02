Actualizada 16/02/2020 a las 21:15

Osasuna alargó, con un tanto de Oier Sanjurjo a la media hora en una jugada a balón parado, la mala racha liguera del Athletic Club a nueve partidos sin ganar, los últimos tres saldados con derrota por el equipo bilbaíno.



El capitán rojillo dio aire a su equipo en la tabla plasmando la segunda victoria de Osasuna en nueve encuentros ligueros, marcando tras un rechace de Unai Simón a un cabezazo a bocajarro de Darko Brasanac después de que Unai García mandase el balón al punto de penalti en un centro desde la izquierda.



La victoria osasunista fue hasta tranquila hasta el tramo final del choque, pero pudo quedarse en empate si Sergio Herrera no hubiese detenido un remate también a bocajarro de Ander Capa en el minuto 89 y un poste no hubiera repelido un cabezazo de Aritz Aduriz en el 93, casi el último suspiro del encuentro.



Con esta victoria, que llenó de júbilo a los varios cientos de seguidores que le acompañaron a 'La Catedral', Osasuna alcanza los mismo puntos, 31, que el Athletic en la tabla, en la que ahora los rojiblancos, que echaron mucho de menos al sancionado Iker Muniain en la creación de juego, son décimos y los rojillos, deteniendo mucho el juego a lo largo de todo el choque, undécimos.



Los dos equipos salieron con tres centrales. El Athletic porque le está gustando la fórmula a Garitano, a pesar de que en LaLiga no le acaba de dar victorias; Osasuna para proteger a los laterales, a los que los rojiblancos habían cogido bien la espalda en el 1-2 de la primera vuelta.

Y esta vez el conjunto bilbaíno también encontró al inicio la espalda a los centrales, ante los que Villalibre varias veces y Williams encontraron los espacios.



Pero no sacaron nada los bilbaínos de esas primeras opciones de crear peligro, a partir de las cuales, con Osasuna más ajustado atrás, el partido cayó en el tedio.



Apenas dos disparos fallidos de Villalibre y Adrián pueden contabilizarse en un arranque también con errores del Athletic en jugadas que animaban a buenos centros. Pero ni Villalibre ni Williams ni Yuri ni Capa estuvieron como debían.



Al filo de la media hora Osasuna abrió el marcador en una jugada a balón parado en la que sus rematadores superaron a los defensores locales. Unai García les ganó la partida a Raúl e Iñigo en un balón pasado que el central navarro devolvió al punto de penalti, donde Darko entró con todo superando a Yeray. Reaccionó Unai Simón para detener la pelota, pero el rechace le fue a Oier, al que no pudieron bloquear ya ni Yeray ni Núñez, que fueron al unísono.



Seis minutos después, el árbitro anuló un gol de Williams casi sin querer, tras un saque de esquina de Vencedor, por falta previa de Raúl García a Herrera.



Ambos volvieron a ser protagonistas en la primera jugada destacable de la segunda mitad, un despeje del meta que dio en la espalda del delantero y cogió dirección portería aunque por encima del larguero.



Poco después el Athletic pidió penalti en una mano clara de Unai García que no consideraron sancionable ni el árbitro ni el VAR. En la contra, Enric Gallego encaraba un mano a mano ante Simón cuando llegó Yeray para bloquear su disparo desde la frontal.



Y para cerrar un primer cuarto de hora de la continuación que se iba acelerando, el debutante Vencedor estrelló en la escuadra un golpe franco desde la frontal que tocó ligeramente en la barrera.



Otra caída en el área de Williams llamó a San Mamés a solicitar el VAR, pero el delantero había intentando rematar tras cruzarse con Herrera y antes de caer.



Ya con Ibai de medio centro, algo más que inesperado, el Athletic tocó a rebato entre los parones propuestos por Osasuna. Y en ese asedio, Williams cabeceó a las manos de Herrera un centro de Iñigo Martínez de los que Aduriz suele sacar provecho.



El Athletic lamió el empate, primero en un remate a bocajarro de Capa en el área pequeña en el que se interpuso Herrera y ya en el último suspiro en un cabezazo de Aduriz se repelió el poste izquierdo de la meta visitante.

Te puede interesar

Etiquetas Athletic Club

Selección DN+