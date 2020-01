Braulio Vázquez: "No voy a regalar a Juan Villar. Quien lo quiera, que apueste fuerte"

Actualizada 30/01/2020 a las 15:27

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, aprovechó la presentación de Enric Gallego para repasar la actualidad del mercado invernal. Las cuestiones versaron sobre la posible salida de Juan Villar, la posibilidad de más llegadas o la marcha de Barbero al Almería. Durante más de 10 minutos, el máximo responsable del área deportiva respondió a las preguntas de los medios de comunicación.

El futuro de Juan Villar centró gran parte de la comparecencia. El Cádiz, líder de Segunda División, había trasladado a Osasuna su interés por hacerse con los servicios del delantero onubense. Sin embargo, aunque las conversaciones estaban avanzadas, el acuerdo sigue sin cristalizarse y quizá ni llegue a producirse. Así lo explicaba Braulio. "En la vida hay que actuar por convencimiento. En su momento yo lo quería y Jagoba también, así que pagamos por él. Volvería a hacerlo mil veces más. Ya habéis visto el rendimiento. Ha sido tremendamente importante en Osasuna. Esta temporada ha jugada bastante bien y yo no tengo que ir ofreciendo a Juan Villar por ahí. El equipo que lo quiera, que venga a por él y apueste como nosotros. Juan Villar nunca sobra en la plantilla. Yo no lo voy a regalar". En las últimas horas ha trascendido el nombre de Malbasic, atacante del Tenerife, para reforzar la parcela ofensiva del Cádiz ante la negativa de Osasuna de vender al jugador.

A pesar de su buen cartel en Segunda División, ningún equipo ha hecho una oferta convincente por Juan Villar. De esta forma, salvo novedad de última hora "el jugador se queda". Braulio demostró que no va a dejar salir al jugador a cualquier precio. "Estoy viendo como funciona el mercado y, puedo respetar a los clubes porque tienen sus limitaciones, pero hay que tener imaginación. Nosotros no tenemos dinero, pero sí imaginación". El director deportivo confesó que esta situación no ayuda al jugador. "Tengo una relación especial con él y, al final, todo esto te descentra porque tienes familia y no sabes dónde vas a estar. Su comportamiento es ejemplar y merece estar en Primera. Además, el jugador quiere quedarse".

LA CESIÓN DE BARBERO AL ALMERÍA

Braulio Vázquez también explicó la salida del atacante del filial Iván Martínez 'Barbero' al Almería. El andaluz se marcha cedido con compra obligatoria de 2 millones en caso de que el equipo almeriense logre el ascenso a Primera División. "Yo no firmé a Barbero para Osasuna. Terminó la temporada pasada y estaba libre en junio. Nosotros nos movimos y le renovamos con una cláusula de dos millones. Yo hablé con su representante y le ofrecí el primer equipo. Después llega el Almería, que no puede comprar al jugador como tal por el límite salarial. Yo no tenía necesidad de venderlo, ni quería venderlo, pero también hay condicionantes. El chico es de Almería y, hay que recordar, que puede volver aquí. Hemos conseguido condiciones ventajosas para el club".

LAS ÚLTIMAS HORAS DEL MERCADO

El director deportivo mostró su deseo de que el mercado invernal llegue a su fin, por si se produce cualquier contratiempo de última hora. "Espero que termine pronto porque ha sido complicado. Han llegado ofertas por jugadores titularísimos nuestros que mejor que no salgan a la luz. Me da dolor de cabeza. Que se cierre el mercado y nos dejen en paz porque marean a los jugadores. Esto es una locura. Hay que hacer ingeniería financiera".

