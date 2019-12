Actualizada 17/12/2019 a las 08:15

La Navidad no se entiende sin el Torneo Interescolar. Y ya son 38 ediciones. Madrugones en plenas fiestas, nervios al preparar el bolso, hileras de coches, niebla, frío y, sobre todo, ilusión de poder jugar al fútbol en las instalaciones donde lo hacen sus ídolos. Durante dos semanas, ocho campos de entrenamiento se ponen al servicio de los pequeños, que se sienten jugadores profesionales. Los que han participado confiesan que es difícil olvidar esos días.



El sábado 23 de diciembre se abre el telón de la fase de grupos del torneo mixto, cuya final se disputará el 6 de enero. Será el día 26 cuando arranque la modalidad femenina, que por tercer año consecutivo tiene cabida en el Interescolar. Los primeros días habrá un total de 16 partidos en sus habituales horarios de 10, 11, 12 y 13 horas.



CUATRO CENTROS NUEVOS



Para esta edición, que se presentó el lunes en el Hotel Tres Reyes, no hay novedades significativas. Participarán 70 centros, cuatro de ellos nuevos respecto al año pasado. La baja de última hora del colegio Luis Gil ira para el Atakondoa de Irurzun. Los tres restantes que debutarán serán La Milagrosa de Lodosa, Las Balsas de Arróniz y el Colegio Público Rochapea del barrio pamplonés.



En la modalidad mixta habrá 16 grupos y, en la femenina, cinco. Todos ellos formados por cuatro equipos. El sistema de competición será una fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, final y tercer y cuarto puesto. Al haber menos colegios en la categoría femenina, tras la fase de grupos se jugarán directamente los cuartos de final.



Hasta coronar al campeón, se habrán disputado 174 partidos, incluídas las fases previas. Se estima que, durante esas dos semanas, alrededor de 1.200 participantes tengan sus minutos de gloria en uno de los campos de Tajonar.



Las reglas son las mismas que en la edición anterior, en la que sufrieron algunos cambios sutanciales. La duración de los encuentros será de 36 minutos divididos en tres partes de 12. Atrás quedan los 45 minutos de años anteriores. Se hace hincapié en el hecho de que jueguen todos los convocados de cada colegio para evitar la exclusión y favorecer la participación.



UN LOGO RENOVADO



La XXXVIII edición del Torneo Interescolar estrena logo. Se trata de un dibujo de Rojillo dando una patada a una bola de nieve, a modo de balón, que impacta en la cabeza de un personaje que es el portero. Entonces, se forma la cara de un muñeco de nieve, siendo una zanahoria la nariz.



Es un logo totalmente diferente al de ediciones anteriores donde había dos dibujos, masculino y femenino, golpeando un balón.



LOS HALAGOS DEL PRESIDENTE



Luis Sabalza, que presidió el acto, demostró que tiene un cariño especial hacia el Interescolar y contó una anécdota. “En las comidas con el resto de presidentes me felicitan por la organización de este torneo. A todos les gusta, pero nadie da un paso para que se celebre. Es uno de los proyectos que más orgulloso se puede sentir Osasuna en sus 100 años de historia. En el Interescolar tiene que haber deportividad, compañerismo e ilusión, que son las señas de identidad del Club Atlético Osasuna”, concluyó.

Composición grupos modalidad mixta:

Grupo 1: Sanduzelai, Bernart Etxepare, Lizarra Ikastola y Santo Tomás.

Grupo 2: San Fermín Ikastola, Irabia Izaga, La Compasión y Atakondoa.

Grupo 3: San Cernin, Puente La Reina Gares, Calasanz y Ezkaba.

Grupo 4: Teresianas, Marqués Real Defensa, Hilarión Eslava y Larraona Claret.

Grupo 5: Liceo Monjardín, Vedruna, Santa Ana y Auzalar Ikastola.

Grupo 6: Regina Pacias, Mendillorri, Remontival y El Redín.

Grupo 7: Alaiz Ikastola, Sagrado Corazón, Iturrama y Elorri.

Grupo 8: Hermanas Uriz Pi, San Miguel (Noáin), Jaso Ikastola y Esclavas del Sagrado Corazón.

Grupo 9: Paz Ziganda Ikastola, Santísimo Sacramento, Cardenal Ilundáin y Joakin Lizarraga.

Grupo 10: La Milagrosa, Erreniega, Maristas y Ermitagaña.

Grupo 11: Hegoalde Ikastola, Camino Santiago, La Presentación y Amaiur Ikastola.

Grupo 12: Santa Luisa Marillac, Beriáin, Mendialdea I y Ermitaberri.

Grupo 13: Eulza, Notre Dame, San Juan de la Cadena y Atargi.

Grupo 14: Doña Mayor, San Pedro, Mendialdea II y Virgen Blanca.

Grupo 15: Mater Dei, Jesuitinas, Lorenzo Goikoa y Catalina de Foix.

Grupo 16: Patxi Larrainzar, Luis Amigó, San Ignacio y Buztintxuri.



Composición grupos modalidad femenina:

Grupo 1: Sagrado Corazón, Hermanas Úriz Pi, Mater Dei y Teresianas.

Grupo 2: Luis Amigó, Remontival, San Pedro y Buztintxuri.

Grupo 3: Patxi Larrainzar, Bernart Etxepare, Mendialdea I y San Miguel (Orkoien).

Grupo 4: Larraona Claret, San Miguel (Noáin), Santo Tomás y Ezkaba.

Grupo 5: Mendialdea II, Paz Ziganda, San Fermín Ikastola y Lizarra Ikastola.

