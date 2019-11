Juan Villar (Osasuna): "Marcar en Primera es un sueño hecho realidad"

Actualizada 04/11/2019 a las 14:19

El delantero de Osasuna Juan Villar, quien debutó este domingo como titular en Primera División con gol, se ha mostrado este lunes “feliz y contento” porque “es un sueño hecho realidad y si lo haces marcando, mejor”, ya que “todo jugador piensa en Primera cuando empieza a jugar a fútbol”.



Villar ha asegurado que Roberto Torres, habitual lanzador de penaltis en Osasuna, le dejó lanzar la pena máxima, por lo que el delantero ha querido agradecer a Torres el gesto ya que “no puso ninguna pega”.



Sobre su titularidad, Villar ha comentado que “tenía ganas de entrar en el once, ayer me llegó la oportunidad y era muy importante para mí” y además “el gol me hizo sentir que puedo ayudar al equipo”, asegurando que la competencia “es buena para lograr los objetivos y para que todos estemos a tope”.



“Llevar 31 jornadas invictos en casa era algo complicado de hacer”, ha dicho el delantero andaluz, asegurando que deben “valorarlo” a la vez que ha comentado que “siguen mirando para abajo” porque “sabemos de dónde venimos, estamos muy concienciados y tenemos que ir partido a partido para conseguir los puntos lo antes posible”.



Respecto de las decisiones del VAR, el onubense ha declarado que “tenemos que convivir con ello y entender a los árbitros, que son los protagonistas en esas situaciones que muy justas y difíciles”.



“Lograr los objetivos no va a ser cosa de once, sino de toda la plantilla”, ha comentado en rueda de prensa el delantero hablando sobre la importancia de todo el equipo a la hora de lograr los objetivos del año”, a lo que ha añadido que “cuando el míster lo cree oportuno, nos da oportunidades para que estemos enchufados”.



Sobre Roberto Torres y Rubén García, ha comentado que “son fundamentales para ayudar a la gente de arriba que en teoría tenemos que hacer más goles que ellos” a la vez que ha asegurado que para él “lo importante es generar las ocasiones porque tarde o temprano acabarán llegando los goles”, aceptando que ayer estuvieron más efectivos que en otras ocasiones.

“En El Sadar transmitimos una sensación muy positiva, siendo conscientes que es difícil seguir así, pero tenemos que continuar con esa mentalidad porque la gente siempre está detrás para ayudarnos”, ha dicho Juan Villar respecto de sus partidos en Pamplona.



Del Getafe, próximo rival rojillo, ha declarado que ya conocen a los equipos de Pepe Bordalás sabiendo “lo difícil" que se lo van a poner, por lo que intentarán "sacar un resultado positivo de allí”.



Para Villar el Getafe cuenta con “una plantilla amplia para jugar Europa League”, por lo que a pesar de que van a llegar "más descansados”, Osasuna deberá pensar en ellos mismos sabiendo que “van a llevar el partido a su forma de jugar”.

