Ecuador llama a Estupiñán

Actualizada 02/10/2019 a las 20:10

Tras su paso por las categorías inferiores de la selección ecuatoriana, Pervis Estupiñán podrá cumplir el sueño de debutar con la absoluta de su país. El seleccionador Jorge Célico, tal y como insinuó la semana pasada, ha citado al lateral rojillo para el amistoso de la próxima semana. La selección tricolor se enfrentará a Argentina en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche.

Este hecho no trastocará los planes de Jagoba Arrasate, pues al tratarse de una fecha FIFA no hay compromisos ligueros esa semana. De hecho, el técnico de Berriatua ha programado un amistoso ante la Real Sociedad para el jueves 10 de octubre. Será en Tajonar, a partir de las once, y servirá para que los menos habituales tengan ritmo de competición tal y como ocurriera en septiembre con el Trofeo Colombino, donde Osasuna se impuso 0-1 al Recreativo de Huelva.

El propio jugador se alegró al recibir la noticia en las redes sociales, al colgar un mensaje en su cuenta de Twitter aplaudiendo la llamada de la selección:

Estoy Muy orgulloso de ser convocado por primera ves a la selección absoluta de mi país, desde pequeño siempre fue uno de mis sueños por el cual me eh esforzado mucho para que llegue este momento. pic.twitter.com/f70QcPA8j2 — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) October 2, 2019

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+