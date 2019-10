Estupiñán: "Esto es lo que he soñado siempre"

Actualizada 02/10/2019 a las 21:10

Pervis Estupiñán es un hombre feliz. Este miércoles 2 de octubre el seleccionador de Ecuador Jorge Célico le comunicó al lateral rojillo su citación para el amistoso del próximo domingo 13 de octubre ante Argentina en Elche. Será el debut con la absoluta del joven defensor de 21 años. "Es un momento que todo niño quiere cumplir, el llegar a la absoluta de su país. Ahora me ha tocado a mí. Estoy contento por cumplir uno de mis sueños. Ahora toca ir y hacer un buen trabajo para ser tomado en cuenta".

El ecuatoriano se mostró emocionado en un vídeo que compartió Osasuna, a través de sus canales. "Es lo que he soñado siempre. Veía a los jugadores por la televisión y ahora puedo compartir vestuario con ellos, que son buenos futbolistas. Estoy en shock. Estoy nervioso, pero no está todo dicho. Esto también es gracias al día a día de mis compañeros. Sin ellos no podría hacer este trabajo. Me siento contento de ver feliz a mi familia".

