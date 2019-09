El emotivo recuerdo de Enrique Martín Monreal hacia Fermín Zariquiegui

Actualizada 27/09/2019 a las 17:21

Enrique Martín Monreal, actual entrenador del Córdoba, quiso tener un bonito recuerdo hacia Fermín Zariquiegui, el periodista pamplonés recientemente fallecido. El técnico de Campanas, antes de la previa de su equipo frente al Sevilla Atlético, quiso tener un emotivo detalle con el comunicador navarro. "Me comentaron una noticia muy fuerte, que había fallecido Fermín Zariquiegui. Era un buen tipo, un buen amigo y el responsable de la agencia EFE en Pamplona. Gran osasunista y amante de todo el deporte navarro. Desde Córdoba quería mandar un fuerte abrazo a toda la familia, a su mujer, a su niño, sus hermanos... Lo siento muchísimo. Me pilló de sopetón y fue un golpe muy duro".

El exentrenador de Osasuna recordó, en especial, un momento que vivió junto con el periodista tras el ascenso del cuadro rojillo la temporada 2015/2016. "Guardo una foto con él en el ático de un edificio el año que ascendimos. La he visto mil veces. Me emociona muchísimo. Allá donde estés, un beso muy fuerte", concluyó. El mundo del deporte, y el fútbol en particular, se volcó hacia la figura del periodista navarro, muy querido y apreciado en su gremio.

