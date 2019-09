Arrasate: "Me gustaría ver al Osasuna de las últimas semanas ante el Madrid"

Actualizada 24/09/2019 a las 13:33

Jagoba Arrasate espera ver “al Osasuna de las últimas semanas” en su visita al Santiago Bernabéu. “Sabemos que es complicado”, alertó, pero el de Berriatua advierte que el equipo “está bien” y se muestra “contento” con la imagen de los rojillos en las últimas semanas. Por eso confía en “mantener esa línea”.

“Se tiene que ver al mejor Osasuna, debemos ser más eficaces y que ellos no estén cómodos”, ha apuntado el entrenador como claves para la cita de este miércoles en Madrid. ¿Podrán los rojillos mantener su estilo atrevido? “Tendremos que alternar. Habrá momentos para apretar alto, otros para replegar y de hacer lo que podamos también. El sentido común dice que esto es así”, ha señalado.

"SACAREMOS UN ONCE COMPETITIVO"



Arrasate no podrá contar con Oier y David García por lesión. El técnico además decidió dejar fuera a Adrián “porque llevaba tiempo sin jugar” y quiere administrar las fuerzas. “Vamos a sacar un once competitivo. No estamos habituados a tener partido cada tres o cuatro días y nuestra forma de jugar requiere frescura”, ha señalado.

“No veo las bajas como un problema. Tenemos una plantilla para eso, habrá oportunidades para otros. Hay gente preparadísima y con ganas de querer entrar. Vamos con todas las garantías”, ha expresado el entrenador, que califica el choque como “una oportunidad”, ya que “nunca sabes dónde pueden estar los puntos”.

ESPERA AL "MEJOR MADRID"

Jagoba Arrasate ha valorado que el Madrid “viene de hacer un gran partido contra el Sevilla”, donde se impuso 0-1. “Espero al mejor Madrid, si luego vemos que está peor mejor para nosotros”, ha comentado. El equipo de Zidane también cuenta con numerosas bajas y de producirse rotaciones, el técnico de Berriatua considera que “pueden ganar en energía” porque tienen “grandísimos jugadores”.

