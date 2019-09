Mateu Lahoz, árbitro mediático para el Bernabéu

24/09/2019 a las 06:00

Uno de los árbitros más mediáticos del panorama futbolístico, si no el que más, será el encargado de repartir justicia este miércoles en el Santiago Bernabéu. Se trata del valenciano Antonio Miguel Mateu Lahoz, que con el paso de los años se ha ganado la fama de ser el colegiado que más deja jugar y dialoga con los jugadores.

"Es un concepto surrealista: no tengo ningún protagonismo, soy un enamorado del fútbol, lo vivo en primera persona. Lo puedo oler, oír, sentir. No voy a cambiar nada de cómo vivo mi profesión, que es mi pasión", afirmó este verano rotundamente Mateu en el periódico Las Provincias sobre su supuesto afán de protagonismo. "Soy de los que menos habla, pero el foco te lo ponen otros", añadió.

A Osasuna le ha dirigido en 12 ocasiones en Primera División con dos triunfos rojillos (1-2 en Almería en la campaña 2013-2014 y 2-1 en El Sadar contra el Athletic en la 2008-09). El último antecedente data del curso 2016-2017, el anterior en la máxima categoría, cuando el Atlético de Madrid se paseó con un 0-3. Es una de las siete derrotas en liga que ha cosechado el equipo navarro con el arbitraje de Mateu.

En la campaña 2009-2010 dirigió dos veces a Osasuna contra el Real Madrid con 0-0 en la ida en El Sadar y 3-2 en la vuelta con goles de Aranda y Vadocz, y remontada final blanca con tanto de Cristiano Ronaldo. En la temporada 2013-2013, Mateu pitó otro enfrentamiento entre rojillos y merengues en Pamplona, con triunfo visitante por 0-2.

Mateu Lahoz ha aparecido en los últimos meses en diferentes medios de comunicación. Su paso por el programa El Hormiguero de Antena 3 no pasó desapercibido, sobre todo cuando se puso serio para contestar al presentador esta pregunta por la posibilidad de devolver un golpe si se lo dan a un árbitro. A Mateu no le hizo ninguna gracia la pregunta de Pablo Motos. "Creo que sobre este tema no deberíamos frivolizar. Yo soy vocacionalmente profesor y a su vez árbitro. Yo creo que hizo muy bien el gobierno amparando al profesorado en este caso, porque se están perdiendo las raíces del civismo. Cuando nosotros estudiábamos tú ibas al instituto o al cole y respetabas, y hoy en día, por lo que sea, no sé cuál ha sido el error, el profesor necesita ganarse el respeto de sus alumnas y alumnos".

En ese programa contó que se hizo árbitro. Fue por el fallecimiento de su padre. “Somos seis hermanos y el mayor tuvo la lúcida idea de animarme a hacer algo que era chocante en ese momento. Era 1991, y eso marcó mi vida. La terapia de choque fue esa. La temporada 92/93 gracias al empujón de mi hermano y a esa mala experiencia que me tocó vivir”.

