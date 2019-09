Actualizada 24/09/2019 a las 14:56

Para Zinedine Zidane, Osasuna "es un equipo muy bueno". El entrenador del Madrid ha destacado el buen papel del cuadro de Jagoba Arrasate en la previa del encuentro de este miércoles. "No ha perdido desde el inicio de la temporada. Está haciendo buenos resultados desde el año pasado. Es muy intenso, no me sorprende. Todos los equipos son muy buenos y te pueden poner en dificultades", ha destacado el técnico.

"Parece que en París hicimos un mal partido porque perdimos 3-0, pero nuestro partido en el principio fue bueno, pero encajamos dos goles y se complicó. En Sevilla hubo momentos también complicados", ha comentado el galo sobre el cambio de imagen del Madrid.

NO PUEDE CONTAR CON MENDY



El lateral del Madrid, Ferland Mendy, será baja ante Osasuna por una rotura muscular. Marcelo, el titular en esa zona está entre algodones, al igual que Isco y Modric."Están todos mejor. Los tres están a punto de volver con el equipo y veremos cómo lo vamos a hacer", ha valorado Zidane sobre los lesionados.

