Rubén García (Osasuna): "Arrasate no nos va a dejar ser diferentes contra el Real Madrid"

Rubén García ha sido el protagonista en la sala de prensa de Tajonar para hablar del próximo choque de Osasuna en el Bernabéu y de sus sensaciones personales. Cada vez se encuentra mejor físicamente tras una lesión que sufrió en pretemporada.

Semana cargada de partidos. "Habrá que seguir haciendo un esfuerzo muy grande. Estamos preparados y somos profesionales. Tenemos un cuerpo técnico detrás que en todo momento está con nosotros para que mejoremos sobre todo a nivel físico para seguir el trabajo a nivel táctico. Estamos trabajando para estar el cien por cien el miércoles".

El Santiago Bernabéu. "Somos conscientes de que es un campo difícil. Es uno de los mejores clubes de la Liga y del mundo, pero vamos con la máxima ambición. Llevamos un balance de puntos bueno y vamos a intentar, por qué no, ganar. Queremos hacer un buen partido como hasta ahora, estar dentro del partido durante 90 minutos. Es un escenario bonito. Hasta ahora hemos competido contra todos los equipos que hemos jugado".

El estilo de no toca. "El míster no nos va a dejar que actuemos diferente o seamos diferentes. Nos va a intentar transmitir total confianza en nosotros. Que juguemos de tú a tú. Sin perder esos valores, ese nivel táctico, esa presión alta como hemos demostrado hasta ahora. Podríamos meternos para atrás pero por ejemplo al Barcelona ya le planteamos un buen partido presionando".

Estadio especial. "He jugado bastantes partidos allí. La motivación es alta. Quieras o no es contra un club grande. Va mucha gente. Cuando juegas contra un equipo así siempre tienes mayor responsabilidad porque te va a seguir mucha gente también en la televisión. Pero nosotros nos abstraemos de todo eso e intentamos hacer nuestro partido. Centrarnos en lo que nos pide el míster, intentar ayudar al compañero en todo momento. Hay que estar concentrado en el partido y que no te saque nade de lo exterior".

Sensaciones personales. "Me encuentro mejor. Hay un proceso después de una lesión como la que tuve. Me siento contento y afortunado por poder seguir jugando. Como dice el míster, yo también estoy contento a nivel individual por el trabajo que estoy haciendo. Ojalá pueda seguir ayudando al equipo sea en la posición que sea".

Jugando en banda. "He jugado casi más tiempo durante mi carrera de banda izquierda que de media punta. Intento sobre todo adaptarme. Hay partidos en los que participas más y no tienes que ayudar tanto en defensa, y hay otros que tienes que sacrificarte un poco y ayudar al equipo sobre todo a nivel táctico y defensivo. Hasta ahora he intentado dar el máximo, ayudar al equipo con lo que me pedía el míster. Estoy jugando ahora de banda izquierda. Me siento cómodo pese a que estos dos últimos años donde más cómodo estaba era de media punta".

