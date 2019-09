Rubén García gana la votación de las leyendas de Osasuna

Actualizada 23/09/2019 a las 15:07

Rubén García ha recibido este lunes por la mañana el Trofeo Veteranía que le acredita ser el mejor jugador de la temporada pasada por parte de la Asociación de Veteranos de Osasuna. El valenciano ganó en una votación que las leyendas rojillas celebraron en junio tras la magnífica temporada. El galardón lleva 25 temporadas institucionalizado y es otorgado por exjugadores y extrenadores de Osasuna "conocedores del fútbol y de la filosofía deportiva osasunista". Simboliza los principios de "progresión y madurez", "carácter y equilibrio mental", "actitud y compromiso institucional", "respeto, disciplina y orgullo de llevar la camiseta de Osasuna y defender su escudo", ha explicado Ángel López, coordinador de la asociación, a Rubén García.

El presidente de los veteranos, Lucrecio Luquin, se ha dirigido al futbolista. "Os habéis merecido todos los jugadores el trofeo pero tú ganaste en la votación. Creo que acertamos de pleno porque la afición estuvo contigo. Lo vimos en todas las celebraciones", ha expresado. "El club ha hecho un esfuerzo extraordinario para que te quedes en Osasuna y te agradecemos el interés de tu parte. Que sigas aquí y que estés muchos años".

Rubén García ha mostrado su orgullo de recibir el trofeo. "Me siento un privilegiado. Es un orgullo para mí sobre todo por los valores que represente este premio. En gran parte gracias a mi familia y a cómo me han educado, puedo decir que los he adquirido desde bien pequeño. Me identifico mucho con los valores de Osasuna. Es un honor que jugadores que tanto prestigio en el club me hayan votado. Es verdad que cualquier futbolista del año pasado lo merecía por la gran temporada. Intentaré seguir luchando por esos valores que representan al club. Espero estar aquí el mayor tiempo posible. Muy agradecido al club y muy agradecido a vosotros".

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+