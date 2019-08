La FIFA considera inadmisible la demanda de Osasuna sobre Álvaro Fernández

21/08/2019 a las 22:36

El caso Álvaro Fernández dio una vuelta de tuerca a última hora de ayer. Osasuna publicó un comunicado mostrando su sorpresa tras la decisión de la FIFA de archivar la demanda presentada por la entidad navarra por el incumplimiento del contrato del portero tras su marcha al Mónaco.



“El Club Atlético Osasuna ha recibido en el día de hoy una escueta comunicación por parte de FIFA indicando que su demanda contra Álvaro Fernández es inadmisible. El club solicitará de forma inmediata al organismo los argumentos jurídicos en base a los cuales ha tomado esa decisión para poder plantear un recurso en defensa de sus intereses. El club no tiene en estos momentos más información, por lo que no puede entrar en el fondo del asunto. En cualquier caso, la entidad entiende que, después de dos años en los que se han solicitado a las dos partes diversas alegaciones y en las que el proceso ha estado por lo tanto en marcha, no se da ninguna de las circunstancias que pueden llevar a una inadmisión de la demanda, por lo que continuará el proceso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para reclamar lo que entiende que es de justicia”.



El pasado mes de marzo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra desestimó el recurso de apelación interpuesto por Álvaro Fernández contra el Auto de 21 de diciembre de 2018 que decretaba el sobreseimiento y archivo de su querella por presunto delito de falsedad documental. El futbolista acusó al presidente de Osasuna, Luis Sabalza, y al gerente de la entidad, Ángel Ardanaz, de falsificar la firma que figura en el contrato que le vinculaba a la entidad rojilla y que, según el club, el guardameta rompió de forma unilateral.

Etiquetas Osasuna

Selección DN+