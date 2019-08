Arrasate: "Nos llevamos tres puntos en un campo muy difícil"

Actualizada 17/08/2019 a las 23:52

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, valoró el triunfo conseguido ante el Leganés en el estadio de Butarque (0-1) durante la disputa de la primera jornada de LaLiga Santander.

"Me saben bien los tres puntos, no hay duda. No sé si es justo. Hemos acertado en las pocas que hemos tenido. Entiendo que el Leganés piense que no ha hecho partido para perder porque después de un primer tiempo igualado en el segundo estaban siendo mejores", dijo en rueda de prensa.

"Hemos hecho el gol, a partir de ahí nos tocó defender y Rubén también en alguna acción nos ha salvado del empate. Seguro que pasará al revés también y no estamos para elegir. Nos llevamos tres puntos en un campo muy difícil", añadió.

Sobre el trabajo de sus centrales, comentó: "Se estaban enfrentando a dos grandes delanteros y han estado muy bien. En general todo el equipo ha trabajado muchísimo pero ellos han brillado más porque han tenido más trabajo. Han estado muy concentrados, se han coordinado muy bien. Era un partido muy difícil para ellos y lo han solventado bien".

Además analizó el uso del VAR en algunas acciones: "No es fácil. Nos tenemos que habituar porque ha habido bastantes situaciones de VAR y se genera esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Poco a poco a ver si nos vamos adaptando a esto también, que es importante. Sobre todo para el estado emocional".

Preguntado sobre Chimy Ávila, autor del gol de la victoria, apuntó: "En teoría los jugadores que han venido lo han hecho para marcar la diferencia. Y él si algo tiene es que arma muy rápido el disparo con la derecha y con la izquierda, ya el año pasado hizo goles así. En una jugada no muy peligrosa nos ha dado tres puntos".

Por otro lado confió en que los suyos evolucionen durante el curso: "Entiendo que vamos a ir a más. Nos tenemos que adaptar a lo que es la categoría, pelear y luchar hasta el final. Lo tenemos que tener muy presente en cada partido. Dentro de un tiempo daremos una mejor versión pero no estamos para elegir. Se nos ha dado de cara y estamos contentos con los tres puntos".

Te puede interesar

Selección DN+