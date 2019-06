Miguel Olavide: "En Osasuna he podido cumplir los sueños que tenía de niño"

Actualizada 06/06/2019 a las 16:41

El canterano de Osasuna Miguel Olavide, que se ha despedido este jueves 6 de junio después de que el club le haya comunicado que la próxima temporada no continuará en el equipo, ha asegurado que durante estos años ha podido cumplir los sueños que tenía desde niño.

"Llevo cuatro temporadas en el primer equipo y todo el mundo me ha tratado de manera excepcional durante todo este tiempo y quiero agradecer a los compañeros que he tenido las experiencias que he vivido", ha afirmado el navarro en conferencia de prensa.

Olavide, que ha declarado que se lleva de Osasuna "muchos amigos", ha tenido palabras de agradecimiento para la afición, porque se ha sentido "muy querido y muy apoyado durante todo este tiempo".

Gracias al club navarro, ha dicho, "he conseguido cumplir los sueños que tenía desde niño, como jugar en El Sadar o poder marcar un gol en Primera División con Osasuna y por eso solo tengo palabras de agradecimiento hacia Osasuna a pesar de no haber tenido todo el protagonismo que hubiese deseado".

El futbolista ha deseado "la mayor de la suertes a todo el equipo y a la afición para la temporada que viene, que es una temporada muy bonita y muy ilusionante".

"Me da pena irme porque llevo aquí desde pequeño y he trabajado mucho, pero se iba viendo, tal y como se estaban dando las circunstancias. Llevo cuatro temporadas, he conseguido dos ascensos, una salvación en el último momento y no podría quedarme con un momento en particular, han sido todo experiencias muy bonitas", ha concluido.

