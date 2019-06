Jagoba Arrasate: "Que la afición de Osasuna cargue las pilas; va a ser apasionante"

Actualizada 06/06/2019 a las 12:48

El Club Atlético Osasuna, con el ascenso a Primera ya en la mano, se proclamó el pasado viernes campeón de Segunda y está a punto de cerrar una temporada con cifras de récord que el entrenador, Jagoba Arrasate, quiere dedicar a la afición, a la que pide "que cargue las pilas" porque la próxima temporada "va a ser apasionante".



Arrasate (Berriatua -Bizkaia-, 1978) es uno de los artífices del primer título oficial de la historia de Osasuna, el campeonato de La Liga 123, un trofeo que el equipo rojillo recibirá el próximo sábado en El Sadar en el encuentro frente al Oviedo.



El entrenador, que ha renovado una temporada con el club, se ha mostrado "sorprendido" incluso por las cifras de Osasuna: 84 puntos a falta de un partido y 16 victorias consecutivas en El Sadar, un fortín que ha sido clave en el ascenso del equipo, ha afirmado el técnico vasco.



De esta forma, Osasuna vivirá un año 2020 muy especial, en el que celebrará el centenario de su fundación jugando en Primera, en el que se irán desarrollando las obras de la profunda remodelación de El Sadar y en el que los ingresos extras por derechos de televisión ayudarán a regularizar finalmente la situación económica de un club que ha vivido momentos muy difíciles.



Pregunta: ¿Está sorprendido por las cifras de esta temporada?



Respuesta: Sí, porque no son números muy comunes (...) Hemos disfrutado también en ese camino que nos ha llevado al ascenso.



P: ¿Cuál ha sido la clave de la superioridad de Osasuna esta temporada?



R: El Sadar por supuesto, los números de casa nos han posibilitado ascender. Y luego el equipo. Teníamos buenos futbolistas. Hemos conseguido ser un buen equipo y al final eso te lleva a conseguir objetivos. Y la afición de Osasuna es muy especial. Desde el primer momento lo hemos notado, lo hemos palpado, y nos han llevado en volandas. Son parte muy importante de este éxito.



P: Aunque el comienzo de la temporada no fue bueno...



R: Fue un inicio malo, con un equipo al que le costaba un poquito asimilar lo que queríamos. Es normal, porque es un proceso con un entrenador nuevo, pero poco a poco el equipo fue evolucionando y creo que en la segunda vuelta se ha visto el potencial que tenía este equipo.



P: Otros entrenadores no han encajado bien en Osasuna. ¿Cuál ha sido su secreto?



R: Nosotros hemos tenido esa ventaja de conocer lo que es Osasuna, de conocer lo que es la sociedad navarra y nosotros desde el primer día sentíamos que estábamos pisando suelo firme, y eso es una ventaja para nosotros.



P: ¿Cuál será el objetivo la próxima temporada?



R: Asentarnos en Primera División. Sabemos que es una categoría dificilísima y creo que es muy importante este primer año. Salvarte el primer año te posibilita poner unos cimientos de futuro, con todo lo que es la Primera División, los derechos de televisión...



P: ¿Qué necesidades tiene el equipo para competir en Primera?



R: Es el momento para detectar esas carencias que podemos tener. Cuando ganas y ganas, parece que todo es bueno, que todo es bonito, que no te hace falta nada, pero sabemos que vamos a competir en la mejor liga del mundo y ahora es ese momento en el que estamos valorando lo que necesitamos. Necesitamos incorporaciones sobre todo que sumen y que nos den ese plus que ahora mismo el equipo necesita, pero estamos todavía en ese proceso.



P: Carlos Clerc no ha renovado y es dudosa la continuidad de Rubén García y Rober Ibáñez. ¿Preocupado?



R: Son cosas que pasan en el fútbol. Tenemos claro que debemos mantener lo bueno que tenemos y luego hacer incorporaciones que nos den ese plus. Carlos ha sido una pieza fundamental en este devenir de la temporada y luego Rober y Rubén en teoría vuelven a sus equipos de origen y vamos a ver qué sucede en este verano.

Tampoco tenemos que fichar por fichar, somos un club que nos tenemos que nutrir de una base, que es la cantera, y luego la gente que venga de fuera en teoría tiene que ser para ser titular y marcar esa diferencia.



P: ¿Cuál será la principal diferencia en Primera?



R: Sobre todo en la calidad, el ritmo. Los errores te van a penalizar más porque enfrente lo que hay te perdona menos. Es exigente, es difícil, pero es atractivo, vamos a competir con los mejores equipos y eso tiene que ser un estímulo para nosotros.



P: ¿Qué mensaje quiere transmitir a la afición de Osasuna?



R: Sobre todo, agradecerle todo lo que nos ha ayudado, y que ahora desconecte, como nosotros, y cargue pilas, porque el año que viene va a ser apasionante y necesitamos de todos para conseguir el objetivo de la permanencia.

