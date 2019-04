Quique González: "En Osasuna valoran más cosas que los goles que hagas"

Actualizada 11/04/2019 a las 12:33

Quique González, delantero del Deportivo, regresa el sábado a El Sadar para reencontrarse con el Osasuna, equipo del que guarda buen recuerdo por la temporada pasada, en la que, como jugador rojillo, disputó todos los encuentros aunque solo pudo marcar cuatro goles y donde se le valoró, dijo, por su aportación global.



"Tuve la suerte de poder jugar todos los partidos de Liga con Osasuna, estuve muy a gusto, el respeto fue muy grande hacia mí, y a nivel goleador no fue el año que quería, pero allí valoran más cosas que los goles. Estoy agradecido a Osasuna por el trato que me dieron. La pena, que no ascendiéramos", comentó este jueves en rueda de prensa.



Quique González aseguró que no le está "dando vueltas" a su regreso a Pamplona tras haberse incorporado el pasado verano al Deportivo, que pagó la cláusula de rescisión (1,7 millones) para ficharle.



"Me fui con la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo posible. Se puede dar más pero es el trabajo que pude hacer en su momento", precisó el vallisoletano, que dejó gente que quiere en el equipo rojillo y consideró un "año intenso y muy bonito" el que pasó en Navarra.



El Deportivo afrontará el partido con nuevo técnico, José Luis Martí, y el delantero espera que se cumpla la máxima futbolística de que 'a entrenador nuevo, victoria segura'.



"Esa es la mentalidad nuestra, no hay otra", señaló el máximo goleador del Deportivo, que deseó que el equipo tenga con el nuevo técnico "la libertad y la alegría para jugar al fútbol y poder disfrutar".



"Cuando uno está feliz y alegre, las cosas salen mejor. Hay cosas innegociables, como el trabajo, la intensidad y competir. Luego están la idea y los automatismos", sostuvo.



El delantero deportivista indicó que en el césped de El Sadar "se tiene que ver un equipo que va a por el partido" ante el líder de Segunda División.



Del equipo navarro explicó que cuenta con "muy buenos jugadores" y por eso no le "extraña la posición" que ocupa.



En su comparecencia también se refirió a las continuas lesiones musculares de su compañero de delantera Carlos Fernández, que ha vuelto a la enfermería esta semana por una lesión en la pierna derecha.



"Es un caso raro, no sabemos por qué o los porqués, pero para la edad que tiene es muy maduro y lo que piensa es en recuperarse una vez más y volver en el mejor estado posible", señaló el jugador blanquiazul, que también arrastra molestias musculares aunque estas no le impiden jugar.

