El nuevo entrenador del Deportivo, José Luis Martí, ha recurrido al partido a partido para lograr el ascenso a LaLiga Santander y el primer reto que tendrá como preparador blanquiazul será ganar al líder, el Atlético Osasuna, en El Sadar, algo que a su equipo se le resiste desde 2008.



El Deportivo acumula seis visitas al Atlético Osasuna (cinco en Liga y uno en Copa del Rey) sin lograr la victoria en el campo navarro.



No ha vuelto a ganar allí desde que se impuso por la mínima y de penalti, con el acierto de Sergio González, hace casi 11 años, el 20 de abril de 2008.



Desde entonces, a pesar de no haber ganado, sí ha sido capaz de empatar en cuatro ocasiones, la última en su visita más reciente: 2-2 en la trigésimo quinta jornada de la temporada 2016/17, en la que ambos equipos coincidieron en Primera División.



En la categoría de plata, en la que se han reencontrado este curso, no se enfrentan gallegos y navarros en el campo pamplonés desde la temporada 1979/80, entonces con triunfo local (4-2).

