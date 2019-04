Actualizada 09/04/2019 a las 11:41

Conseguir una entrada para el Osasuna-Deportivo de este sábado en El Sadar (18.00 horas, Movistar Partidazo) no va a ser una tarea sencilla. La venta comienza mañana con un paquete reducido. Hay motivos que lo explican. Por un lado, se han mandado al club gallego 650 localidades (se incluyen las de cortesía que se intercambian los equipos) y hay otras 177 reservadas para las peñas de Osasuna, que celebran su jornada festiva anual. Es tradición para este día que el club les guarde a los peñistas que lo pidan con antelación, pagando previamente el importe. A ello hay que añadir los compromisos adquiridos por la Fundación Osasuna y patrocinadores, o los pases a las categorías inferiores y convenidos. El aforo real del estadio es de 18.000 butacas, contando que hay 15.700 socios. El club calcula por tanto que sacará a la venta entre 100 y 200 entradas, que tendrán precios de 20, 35, 40 y 50 euros según la zona.



Osasuna solicita a los socios que no vayan a acudir al partido que cedan su asiento para que El Sadar presente el mejor aspecto posible. La cesión implica un descuento de 10 euros del abono de la temporada que viene y ya se ha abierto el plazo para hacerlo, antes que en otras ocasiones, para que mañana salga el mayor número posible de localidades a la venta. De todas formas, aunque se agoten las primeras 100-200 de mañana, durante la semana los aficionados podrán ir consultando si hay más socios que van liberando sus butacas para comprarlas.



SOLO EN LA WEB Y NO HAY DE MENORES



El club no venderá en las oficinas, sino en la web a partir de las 9.30 horas de mañana solo para socios y simpatizantes, y a partir del viernes para el público en general. Además ha decidido para este partido que no se vendan a menores de edad, por lo que no será posible la compra a precios reducidos para infantiles y adolescentes.



Se espera una gran entrada para uno de los grandes partidos de la temporada por el ascenso a Primera y que por sexta jornada se cuelgue el cartel de "no hay billetes", aunque el lleno dependerá de la asistencia de los socios, que suele rondar un 90% y es la más elevada de los 42 clubes de Primera y Segunda. A partir de octubre de 2020 con la reforma y ampliación, el aforo pasará de 18.000 a 24.500 espectadores.



PRECIOS



Palco Tribuna Preferencia: 50 euros

Tribuna Lateral: 40 euros

Tribuna Preferencia: 40 euros

Tribuna Gol: 35 euros

Tribuna Sur: 35 euros

Tribuna Alta: 20 euros

De 0 a 17 años: No disponibles.

Palco VIP: 125 euros





