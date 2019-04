El delantero Carlos Fernández, con molestias, baja probable ante Osasuna

Actualizada 10/04/2019 a las 14:53

El delantero del RC Deportivo Carlos Fernández tuvo que dejar antes de tiempo el entrenamiento de este miércoles por molestias musculares y es probable que se pierda el partido del sábado ante el líder de LaLiga 1/2/3, el Club Atlético Osasuna.



El Deportivo informó que el delantero presenta dolor en los isquiotibiales de la pierna derecha y se encuentra pendiente de evaluación médica.



A falta de solo dos entrenamientos para el partido con el conjunto navarro, lo normal es que el jugador cedido por el Sevilla no pueda estar a las órdenes del nuevo preparador blanquiazul, José Luis Martí.



La nueva lesión de Fernández no tiene relación con la que sufrió en diciembre y de la que recayó en dos ocasiones ya que, según el informe del Deportivo, esta vez es en la pierna derecha y no en la izquierda, como la anterior.



También se retiró antes de tiempo David Simón, aunque en este caso, según el Deportivo, por prevención.



Además, se entrenaron al margen del grupo Krohn-Dehli, con una lesión en el tendón de Aquiles, y Fede Cartabia, con una lesión en el pectíneo.



Al cuerpo técnico de Martí, que dirigió su segunda sesión al frente del banquillo del Deportivo, se incorporó este miércoles el preparador físico Moisés de Hoyo, que completa el trío de preparadores blanquiazules junto al segundo entrenador, Fabián Rivero.



Si en el primer entrenamiento se centró en las tareas defensivas, la segunda la dedicó a los movimientos ofensivos, siempre con el sistema 4-4-2 como referencia.

Selección DN+