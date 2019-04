El Villarreal se queja de que le "roban" cadetes pero hizo lo mismo con dos canteranos de Osasuna

Actualizada 03/04/2019 a las 11:40

Los dirigentes del Villarreal encendieron el martes por la noche una polémica con la fuga de canteranos de sus filas cuando su club está aplicando las mismas políticas de captación, precisamente con Osasuna como afectado. Hay que recordar que los jugadores que no hayan cumplido 16 años no pueden blindarse con un contrato en los clubes.

"Mientras no nos roben jugadores demostramos que tenemos una muy buena cantera. Es la mejor cantera de España. Por eso vienen a robarnos jugadores y por eso lo denuncio públicamente. Pero tenemos buen equipo, buenos jugadores y gente joven mientras que los grandes no nos roben chavales. Me parece fatal que los grandes clubes se dediquen a robar jugadores de 15 años. Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid nos han robado uno cada uno", señaló a las cámaras de Movistar Plus el presidente del Villarreal, Fernando Roig, una vez acabado el partido contra el Barcelona y sin que nadie le preguntara por este tema en cuestión. Lo hizo seguramente como reacción a la grave situación deportiva del equipo y tras perder dos puntos in extremis que tenían ganados.

El tema subió de temperatura durante la noche en los programas radiofónicos. Ante las reacciones en contra de esas manifestaciones, al denunciar que el Villarreal hace lo mismo con clubes más pequeños como Osasuna, entre otros, el consejero delegado José Manuel Llaneza, telefoneó para dar su versión en el programa El Partidazo de Cope y defenderse. Uno de los periodistas, Manolo Lama, le recordó que el Villarreal había fichado de Tajonar a Nico Serrano en edad temprana. Llaneza respondió que fue de acuerdo con Osasuna, aunque no recordaba si había sido del club rojillo o del Pamplona. "Fue de acuerdo con Osasuna. Nico Serrano tengo muchas dudas de si venía de Osasuna o de un equipo llamaba el Pamplona. Preguntadle al presidente de Osasuna", indicó.

Nico Serrano Galdeano (Pamplona, 2003) fue fichado este verano por el Athletic, también libre por no tener aun los 16 años, y esta salida es uno de los motivos de enfado del Villarreal. Fuentes de Osasuna, sin embargo, han confirmado este miércoles a este diario que Serrano se marchó en edad alevín en 2015 sin que hubiera un acuerdo de por medio, sino que fue la familia la que comunicó la salida ante la oferta que había llegado de Castellón. Serrano es un explosivo extremo zurdo que esta temporada ha marcado 20 goles con el juvenil B del Athletic. Es internacional en las categorías inferiores. Antes de llegar a Osasuna, y destacar con Irabia en el Interescolar donde en un concurso de habilidad batió el récord con 1.664 toques de balón sin caer al suelo, jugó en el Txantrea, que como club convenido del Athletic capta a jugadores navarros en edades tempranas.

La cadena de captación de jugadores menores de edad también afectó a Osasuna con la salida de Jon García Fuentes (Pamplona, 2003) en edad infantil también al Villarreal que preside Fernando Roig. Fue en 2017, posterior a la marcha de Serrano, y también sin negociaciones entre los clubes. La familia fue quien trasladó las razones de su marcha. Elegido como el mejor jugador del Interescolar en 2015, sigue en el club castellonense jugando en el Cadete A y también es internacional.

