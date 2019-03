El Parlamento de Navarra da trámite a la ley del aval a Osasuna y la debatirá la próxima semana

Actualizada 04/03/2019 a las 12:47

La Mesa del Parlamento de Navarra ha dado este lunes trámite a la proposición de ley foral presentada por Geroa Bai y EH Bildu con el fin de que el Gobierno de Navarra pueda conceder un aval al Club Atlético Osasuna para la reforma del estadio de El Sadar.



La ley se debatirá en lectura única previsiblemente en el pleno del Parlamento del jueves 14 de marzo y cuenta con el apoyo suficiente para ser aprobada. En concreto, UPN, Geroa Bai, EH Bildu, PSN y PPN han avanzado su intención de apoyarla.



No obstante, los socialistas han hecho una advertencia en la reunión de la Mesa del Parlamento, apuntando que la proposición de Geroa Bai y EH Bildu conlleva a su vez una modificación de la ley de Presupuestos de Navarra, una modificación que debería ser presentada por el Gobierno de Navarra y no por los grupos parlamentarios.

En concreto, el PSN se refiere a la disposición adicional primera de la ley, por la que se modifica el importe máximo previsto en los Presupuestos sobre el que el Gobierno de Navarra puede otorgar avales u otras garantías análogas, estableciéndolo en 43 millones de euros.



La portavoz del PSN, María Chivite, ha señalado que la ley de Presupuestos es "la única ley que solo puede hacer el Gobierno de Navarra" y ha explicado que el letrado mayor del Parlamento se ha mostrado conforme con el planteamiento del PSN. En todo caso, Chivite ha señalado que este tema es "fácilmente subsanable" eliminando la disposición de la ley de Geroa Bai y EH Bildu y se ha mostrado dispuesta a apoyarla. "Si se hace esa modificación, apoyaremos el aval de Osasuna, pero las cosas hay que hacerlas bien", ha indicado.



Geroa Bai y EH Bildu se han muestro partidarios a analizar este cambio y han considerado que si es necesario suprimir la disposición para la aprobación de la ley, lo harán.



El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "lo que tiene guasa es que aquellos que han querido hacer desaparecer a Osasuna -en referencia a los partidos que no apoyaron la ley de 2014- son los que traen esta proposición de ley para plantear este aval". En todo caso, ha subrayado que UPN apoyará la concesión del aval "más allá" de quién presente la ley.



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que Osasuna "está cumpliendo hasta este momento con las obligaciones que tenía de devolución de crédito". "Creemos que este aval es necesario y por eso lo estamos impulsando", ha indicado.



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que si la disposición adicional "genera algún problema de alguna fuerza no tenemos ningún inconveniente en que se suprima y si el Gobierno en algún momento tuviera que superar los 40 millones -en concesión de avales- tendrá que remitir un proyecto de ley al Parlamento y no habría más problema".



Por parte de Orain Bai, Laura Pérez ha señalado que están estudiando su posición sobre esta ley pero ha avanzado que "hemos venido denunciando que con el dinero público no se juega y ninguna entidad puede tener ningún trato de privilegio".



El parlamentario del PPN Javier García ha confirmado que los 'populares' apoyarán el aval, porque "los esfuerzos que ha hecho el club tienen que tener una recompensa por parte del Gobierno y de los parlamentarios". Además, ha señalado que si en 2014 no se hubiera aprobado la ley sobre Osasuna, "hoy no podríamos dar un aval". "Queda patente quiénes confiaron y seguimos confiando en Osasuna", ha afirmado.



La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, se ha mostrado "en contra de avalar al fútbol profesional y de élite con fondos públicos".

