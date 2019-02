Rober Ibáñez: "Este año me encuentro mucho mejor"

Actualizada 26/02/2019 a las 19:16

Rober Ibáñez, extremo de Osasuna incorporado en el mercado de invierno, ha explicado en Tajonar que esta temporada se encuentra "mucho mejor físicamente" que la pasada, en la que también jugó durante seis meses como cedido en el equipo navarro.

"El sábado me encontré bien. Al principio tuve que estar calentado en el campo, porque salí casi sin calentar, pero me encontré muy bien. Yo me intento adaptar siempre al sistema del míster y estoy muy contento por la confianza que me está dando, por las oportunidades y tratando de aprovecharlas al máximo. El año pasado venía de estar parado por la lesión y este me encuentro mucho mejor físicamente", ha afirmado.

"Estamos en una posición en la que queremos estar todos. Hay que seguir con esta dinámica, no relajarse, que queda mucho, y seguir esta racha. Tenemos que aprovechar esta buena dinámica en El Sadar y seguir así, como estamos jugando estos partidos, y seguro que así tenemos recompensa. Nosotros estamos tranquilos. Sabemos que aún queda mucho, que la liga es muy larga y si queremos seguir ahí tenemos que seguir apretando. En Segunda División todos los partidos son muy difíciles", ha apuntado sobre el liderato provisional del equipo.

Sobre el próximo partido, el próximo sábado contra el colista, el Nàstic, ha dicho que "da igual el rival que venga. Ellos están muy necesitados y tenemos que seguir como lo hemos hecho hasta ahora".

Selección DN+