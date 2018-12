El anecdotario de la asamblea de Osasuna

16/12/2018 a las 13:08

Cabasés a Sabalza: "No nos riña tanto". Ha sido uno de los momentos de la mañana. Iñaki Cabasés, uno de los habituales a la hora de tomar la palabra, se ha dirigido con tono irónico a la Junta Directiva para decirles que con el anterior rechazo de los presupuestos se les hizo "un gran favor" ya que han aparecido desde entonces ingresos de millón y medio de euros. Con su habitual dialéctica le ha dicho a Luis Sabalza: "No nos riña a la asamblea por favor", a lo que ha comentado el presidente de forma expresiva: "Jamás he reñido a la asamblea. Que sepa que yo no riño con casi nadie, es mi tono de voz".

Canal no ha tomado la palabra. El director general ha sido aludido como suele ser costumbre en las últimas asambleas, en especial por su relación contractual externa. En esta asamblea, Fran Canal no ha tomado la palabra en ningún momento. Tampoco lo han hecho los miembros del recién discuelto grupo Osasuna 2020. En total, solo ha habido cinco intervenciones.

El recuerdo a Vizcay. El presidente rojillo ha tenido que contestar una vez más a las razones de por qué Fran Canal es un director general externo y le ha defendido diciendo que trabajar en exclusiva y que con él en el cargo los resultados del club está siendo positivos. "Osasuna ha mejorado una barbaridad con todos los que trabajamos, incluido el señor Canal, y pido respeto", ha dicho. En una de sus intervenciones, ha recordado quién era la persona que ocupaba antes ese cargo estando en nómina. "Recuerdo quién estaba de gerente y director genenal antes en nómina y qué nos hizo", ha señalado en referencia a Ángel Vizcay.

Canalejo defiende la independiente de la comisión económica. El presidente de la Comisión Económica de Control, Joaquín Canalejo, ha querido dejar claro ante las insinuaciones que su grupo no es afin a la Junta Directiva. "Está equivocado al hablar de esa afiniddad o amiguismos. Este trabajo que hacemos es para informarles a todos ustedes", ha señalado a Cabasés, que ha señalado que la Comisión no es rigurosa en su defensa de la independencia.

Con la selección de Qatar de balonmano y el Alcorcón. Los socios compromisarios han coincidido en el Iruña Park con la selección de Qatar de balomnano, que ayer jugó un amistoso contra el Anaitasuna y que al comenzar la asamblea salían del hotel con las maletas. También está alojado el Alcorcón.

Sabalza menciona al 'Prenda'. El presidente tildó de "inviable" la propuesta de sanción de Antiviolencia por carecer de una resolución administrativa o judicial que impida a los seis socios acceder a El Sadar. Y puso un ejemplo. "Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Veíamos el otro día en la televisión al señor de ‘La manada’ (el 'Prenda') que entraba en el Sánchez Pizjuán. ¿Le han prohibido entrar? No. Cuando salga que no puede entrar, ya le dirán. Pero Osasuna tiene que defender a esos seis y a todos los socios que se sientan perjudicados", declaró.

