Sabalza: "No ha salido el presupuesto sin saber el motivo"

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha hablado este sábado tras la Asamblea General Ordinaria en la que los socios han rechazado los presupuestos para la temporada 2018/19, un hecho sin precedentes en la entidad rojilla.

El presidente del club ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la respuesta de los socios en la votación. "Es una situación rara y extraña, porque los socios han rechazado los presupuestos sin saber porqué, no hay un motivo. Tenemos que estar expectantes a que nos digan esa razón y haremos una consulta" ha dicho Sabalza.

Sobre la confianza de los socios y la reforma de El Sadar, Sabalza ha recalcado que la junta directiva siempre ha defendido la reforma del estadio, pero no la íntegra o la básica, si no "la que quieran los socios". "Si no se hace esa reforma cabe la posibilidad que no nos dejen jugar en El Sadar o nos sancionen con multas muy altas" ha explicado el presidente.

