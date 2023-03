no barajaba la posibilidad de volver a los banquillos. Sin embargo, añade que la llamada del Miguel Sola ha cogido las riendas del equipo de la duodécimo con un único punto sobre el descenso. El sábado dirigió el primer partido. Lo hizo en su casa y empató a 0 contra el Burladés, otro de los equipos inmersos en la batalla por alejarse de la zona peligrosa y que también ha cambiado de técnico. Asegura que ya. Sin embargo, añade que la llamada del Txantrea no la podía desatender.ha cogido las riendas del equipo de la Tercera División con el objetivo de evitar que pierda la categoría. Es. El sábado dirigió el primer partido. Lo hizo en su casa y, otro de los equipos inmersos en la batalla por alejarse de la zona peligrosa y que también ha cambiado de técnico.

El entrenador pamplonés Miguel Sola se puso al frente del Txantrea con seis jornadas por delante para lograr que la próxima campaña el equipo continúe en la categoría que ahora tiene. Sustituyó en el cargo a Jaime Sánchez, técnico con el que el conjunto alcanzó la fase nacional por el ascenso a la Segunda RFEF en el anterior curso.

Miguel Sola, de 65 años, explica por qué no pudo decir que no al Txantrea. “Yo ya había decidido casi dejar todo. Me encontraba un momento en el que tenía que dar otro paso. Pero cuando me llamó el Txantrea... Estuve hablando con el presi y no me podía negar. No les podía decir que no. Están en una situación complicada. Hay que echar una mano. Yo salí del Txantrea. Ellos me ayudaron a ser futbolista. Si ahora me piden una ayuda, no me puedo negar”, explicó.

DESDE LOS 10 AÑOS

El técnico comenzó a jugar a fútbol con 10 años en el Txantrea y salió de esta entidad a los 16, rumbo al Athletic de Bilbao . De hecho, Miguel Sola es del barrio pamplonés, en concreto nació en la misma calle en la que está ubicada la instalación deportiva. “Antes empezábamos a jugar a los 10 años. Ahora se empieza antes. Está claro que no podía decir que no. Hay que devolver lo que hicieron por mí. El Txantrea apostó por mí en su momento. Ellos me piden la ayuda y tengo que aceptar. Es así”, indicó.

El último equipo al que dirigió Miguel Sola fue el Calahorra. Lo hizo hasta febrero del 2020. Desde entonces no se había sentado en el banquillo de ningún equipo más. Sola jugó en el Athletic hasta los 26 años, en el primer equipo del 1980 al 1985. Tras ello, jugó en Osasuna del 85 al 92. Como entrenador, dirigió un breve periodo de tiempo al equipo rojillo en la Segunda División. También ha entrenado a equipos como la Peña Sport, el Real Unión, el Huesca, el Mirandés, el Izarra, el Corellano y el Calahorra. “Había decidido dejar entrenar. Eran muchos años. Había que cambiar un poco de vida y centrarse un poco más en la familia”, dijo.

No les podía decir que no. Están en una situación complicada. Hay que

echar una mano. Ellos me ayudaron a ser futbolista

El reto que ahora asume con el Txantrea es importante. “El curso anterior había un equipo más maduro. Algunos jugadores causaron baja. Apostaron por chicos más jóvenes, que son el futuro del Txantrea. Las circunstancias han hecho que, después de una temporada brillante como la del último curso, están ahora sufriendo. Esto es el fútbol. Hay que intentar que el Txantrea no caiga de categoría”.

LA URGENCIA DE SUMAR

El sábado ya dirigió el primer partido, que terminó en empate a 0 contra el Burladés. “El equipo venía de una racha negativa. Había que romper esa dinámica. No conseguimos los tres puntos, que es lo que queríamos, pero por lo menos logramos no perder, no encajar gol, sumar. Esta jornada, sin estar contentos con todo lo que vimos, el equipo debe mejorar, conseguimos sumar un punto, que hace que el Burladés continúe por detrás”, señaló.

Miguel Sola destacó las ganas de trabajar de los jugadores. “Ellos son conscientes de dónde está el equipo. Lo que sí he encontrado es unas ganas bárbaras de trabajar. En estos días de entrenamiento, da gusto verles trabajar y con las ganas y el interés de aprender que tienen. El tema es que solo quedan cinco partidos. Es muy poquito el tiempo que tenemos. Ahora lo que nos hace falta es sumar puntos. Tenemos que centrarnos en mejorar ciertos aspectos pero sobre todo en competir para poder sumar. No va a ser fácil. Estamos muchos equipos en la misma situación. Tenemos que seguir trabajando duro”, añadió.