El paseo de Javier López que puede valer un ascenso

Pasear al perro es una rutina habitual en aquellas personas con mascota. Entre ellas Javier López Ariz (Pamplona, 1992), un navarro que salió de casa una mañana de verano como cualquiera sin saber que ese paseo serviría para cerrar su fichaje por la Peña Sport. Ocho meses después, el delantero se ha convertido en el máximo goleador del conjunto tafallés.

equipo de su pueblo. Tres lesiones de rodilla impidieron su crecimiento a corto plazo como jugador. Pero no se rindió. En 2017 llegó a Oberena, y un año más tarde se fue al Itaroa Huarte. En el Areta anotó 14 goles, una cifra que volvió a llamar la atención de la Mutilvera. Allí disfrutó de su mejor fútbol y consiguió el ascenso a la Segunda RFEF. Finalmente recaló en el Portugalete vizcaíno, donde volvieron las pesadillas. “Fue un año muy complicado. No tuve la confianza del míster. Entrenaba todos los días y estaba disponible para los partidos pero jugaba cuatro, cinco o diez minutos”, dice el delantero. Pero un paseo casual cambiaría por completo su rumbo. Nacido en Mutilva , López ha disputado la gran mayoría de su carrera futbolística en el. Tres lesiones de rodilla impidieron su crecimiento a corto plazo como jugador. Pero no se rindió. En 2017 llegó a, y un año más tarde se fue al. En el Areta anotó 14 goles, una cifra que volvió a llamar la atención de la. Allí disfrutó de su mejor fútbol y consiguió el ascenso a la Segunda RFEF. Finalmente recaló en el Portugalete vizcaíno, donde volvieron las pesadillas. “Fue un año muy complicado. No tuve la confianza del míster. Entrenaba todos los días y estaba disponible para los partidos pero jugaba cuatro, cinco o diez minutos”, dice el delantero. Pero un paseo casual cambiaría por completo su rumbo.

TRES AMIGOS Y UN PROYECTO AMBICIOSO, LA MEJOR RECETA

Las cosas no estaban saliendo como López esperaba. Y un día, por casualidad, surgió la mejor de sus opciones. Fichar por la Peña Sport. “Este verano Unai Jauregui habló con Juan Luis, Sebas y Eder, de la Mutilvera, y yo me crucé en su camino. Saqué al perro a pasear por Mutilva porque yo vivo aquí y me los encontré a los cuatro. Empezamos a hablar y de ahí surgió mi fichaje”, asegura López. Además, la buena relación con su nuevo entrenador fue la guinda del pastel. “Unai fue clave del fichaje. Nunca había coincidido con él en un vestuario pero siempre ha existido esa intención de estar juntos en un equipo”, añade el navarro.

La Peña Sport sufrió la pasada campaña uno de sus años más duros. Finalizaron colistas en la Segunda Federación con tan solo 18 puntos. La plantilla experimentó un lavado de cara para afrontar un nuevo desafío. “El recibimiento fue maravilloso. Conocía ya a muchos jugadores del equipo y eso me ayudó”, indica López, que alterna los entrenamientos con las clases de fitness que imparte en distintos polideportivos.

EL GOL, UN BIEN PRECIADO QUE NUNCA SE DEJA DE TENER

En el fútbol el gol es lo más valioso. Es una cualidad que pocos jugadores adquieren por naturaleza y Javier López es uno de ellos. Su año en Portugalete, donde no anotó ningún tanto por la falta de minutos, marcó un antes y después en la actitud del navarro. Este año la dinámica ha cambiado. En sus dos últimos encuentros el ariete ha conseguido ver puerta. Uno de ellos ante el líder, el Valle de Egués. “Fue un gol muy importante. Supuso la remontada contra los primeros y en su casa. Sabíamos que podíamos ganarles”, afirma López. El segundo, en la goleada ante el Lagunak este mismo fin de semana. “El de esta jornada me hizo mucha ilusión. Teníamos ganas de seguir ganando en casa y hacer de Tafalla un fortín y así fue”, añade el graduado en la carrera de INEF. Con estos dos tanto, López suma siete (0,39 por partido) y no se pone un límite hasta final de temporada. “Siempre hay ocasiones. El míster me está dando muchos minutos, espero meter cuatro más de aquí a final de año”, confirma.

LA MEJORÍA PERMITE SOÑAR CON TODO A LA PEÑA SPORT

Los goles del ariete navarro han ayudado a su equipo a mejorar sus resultados. El principio de año no fue fácil, ya que las expectativas eran muy altas. “Al principio surge la idea de competir por todo. Tienes esa ilusión de ganar la liga . Pero visto como fueron las primeras jornadas las expectativas bajaron. Fuimos realistas. Luego llegó el momento en el que comenzamos a ganar y ha vuelto el pensamiento de que podemos arrebatarle el puesto a los de Sarriguren”, dice.

Siete victorias, tres empates y una derrota en los últimos once encuentros es el balance de un conjunto que sueña con alcanzar el liderato -ocho puntos de diferencia- de la Tercera. “Es posible pero el Egüés es un equipo que no se está dejando puntos. Gana por solvencia tanto fuera como en casa. Es una oportunidad que tenemos pero no depende de nosotros”, asegura Javier López. “Sin dejar de lado nuestro principal objetivo, que es meterse en el playoff, tenemos la mirada puesta en el liderato”, añade.

Para cumplir sus objetivos, la Peña Sport tendrá que vencer este fin de semana al Subiza, un rival directo en las aspiraciones del conjuntos tafallés. “Sabemos que no va a ser el mismo partido que en la ida -victoria por 6-1 en Tafalla-. Queremos ganar para aumentar la renta sobre nuestros rivales y para ello vamos a tener que sudar sangre”, concluye Javier López Ariz.