La transformación del Beti Onak

Beti Onak se encontraba en puestos de descenso y ahora, tras haber ganado en la última jornada al playoff. En los primeros doce encuentros logró dos victorias. Los últimos diez partidos los han resuelto con 8 triunfos y dos derrotas. El entrenador del equipo de la Tercera División, Ángel Arizcuren, explicó el motivo de la transformación. La situación era compleja y él decidió hablar con sus jugadores. El 11 de diciembre todo cambió. Else encontraba en puestos de descenso y ahora, tras haber ganado en la última jornada al Cantolagua en Sangüesa , se encuentra a solo tres puntos de entrar en el. En los primeros doce encuentros logró dos victorias. Los últimos diez partidos los han resuelto con 8 triunfos y dos derrotas. El entrenador del equipo de la Tercera División,, explicó el motivo de la transformación.

¿Qué ha sucedido? “A principios de diciembre, me junté con el presidente para hablar de la situación, que era complicada. Él me dio su apoyo y su confianza. Pero aún así hablé con los jugadores. Son ya cinco años y quería saber cuál era su situación. Les manifesté que, aunque el presi me había dado toda su confianza, yo no iba a dejar morir al equipo. Había costado mucho llegar a esta situación. Les di dos partidos para ver si había una reacción. Si no era así, les dije que me tendría que ir, que era lo justo”, contó.

"Hablé con los jugadores. Les di dos partidos. Si no había reacción, les dije que me iría", Ángel Arizcuren, entrenador del Beti Onak

Y la reacción llegó y de qué manera. El 11 de diciembre, el Beti Onak ganó en Villava por 2-0 al Azkoyen. Desde ese momento, ha sumado 24 puntos. Solo tenía 10. Los 34 le han llevado a la sexta posición, a solo tres puntos del playoff, posición que ahora ocupa el Cantolagua. “La realidad es que el mensaje de menos es más caló. Minimizamos aspectos del fútbol, entrenamos cosas más sencillas sin dar tantas vueltas. Se ha dado una reacción y han sido ocho victorias en diez partidos. Ha sido increíble”, comentó.

EL MÉRITO, DE LOS JUGADORES

El técnico del Beti Onak, Ángel Arizcuren, que suma su quinta temporada al frente del equipo de la Tercera, es consciente de que la situación que tiene ahora el equipo “era impensable hace tres meses”. Además, tiene muy claro quiénes son los “culpables” del cambio. “Se lo han ganado los jugadores. El mérito es de ellos. Son los mismos desde que iniciaron la temporada. Solo se ha incorporado en diciembre Iñigo Albizuri, que nos ha dado un plus en el plano defensivo. Pero son los mismos. Se lo han ido creyendo poco a poco. Ahora se encuentran en una situación de soñar y ver que, si seguimos a este ritmo, poder hacer algo histórico en el club. Le hemos dado más valor a creer, a un cambio de actitud...”, explicó.

"El mérito del cambio ha sido de ellos, de los jugadores. Se lo han ido creyendo y ahora estamos en una situación impensable", destacó Arizcuren

Ahora el calendario les depara cuatro duros exámenes. El Beti Onak se enfrenta al Subiza (2º), el Txantrea (3º), el Itaroa Huarte (4º) y el Cortes (8º). “Son cuatro partidos exigentes. Nos van a marcar el devenir de lo que nos queda de temporada. Si en estos cuatro partidos conseguimos sacar puntos, saldremos en una situación buena. Los cuatro últimos encuentros los jugaremos a cara perro para poder meternos en esos puestos de privilegio, que tal y como empezamos era impensable. No era nuestro objetivo pero ahora lo tenemos que mirar así, por la dinámica, por la situación y porque ahora ellos creen que pueden conseguirlo”, dijo.