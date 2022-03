El gen competitivo de Ander Cubillas

Ander Cubillas (Estella, 2003), jugador de la Mutilvera. Puro gen competitivo, algo que le ha llevado, entre otras cosas, a ser campeón de España. Lo hizo en 2016, alzándose como mejor jugador nacional de bádminton sub13. Un hito tan solo comparable, por lo menos a nivel emocional, con el tanto que anotó el sábado ante la Real Sociedad C. El primero con la Mutilvera, precisamente en el día de su debut. En su cabeza únicamente tiene cabida una idea, ganar. No existe otra opción, así afronta su vida. Puro gen competitivo, algo que le ha llevado, entre otras cosas, a. Lo hizo en 2016, alzándose como mejor jugador nacional de bádminton sub13. Un hito tan solo comparable, por lo menos a nivel emocional, con el tanto que anotó el sábado ante la Real Sociedad C., precisamente en el día de su debut.

Ander Cubillas siempre ha viajado de la mano con el deporte. Desde pequeño practicó pádel y balonmano, pero en 2014 descubrió una nueva disciplina. “Recuerdo que en aquella época comenzó a sonar mucho el nombre de Carolina Marín. Así descubrí el bádminton y me empecé a aficionar a él. Practicar deporte, el que sea, es una de mis pasiones, y por eso decidí probar. Se me daba bien y tan solo dos años después de empezar me proclamé campeón de España”, afirma un Cubillas que decidió dar un paso al lado hace unos meses. “Jugar a bádminton me encanta, lo disfruto mucho, pero llegó un momento en el que tuve que decidir. Hacía demasiados viajes y mi verdadera ilusión era practicar deporte con mis amigos. Se juntó también que justo este año he venido a Pamplona a estudiar Ingeniería Industrial, por lo que el tiempo del que dispongo es mucho menor. Decidí dejar el bádminton y apostar por el fútbol”.

LLEGAR Y BESAR EL SANTO

Fichó por el División de Honor de la Mutilvera y el sábado tuvo el premio de debutar con el primer equipo. "Entrené toda la semana con ellos. De normal lo hago con los del juvenil, pero me subieron por las bajas, entré en la convocatoria y tuve la suerte de jugar unos minutos", reconoce. Saltó al terreno de juego en el minuto 80, con su equipo cayendo 0-1 ante la Real Sociedad C. Le bastaron tres minutos para estrenarse como goleador. "Antes de entrar estaba un poco nervioso, es normal, pero con la confianza y las ganas de hacerlo bien. Salí y en la primera que tuve rematé de cabeza a la escuadra, pero el portero de la Real mandó el balón a córner. Me enfadé mucho, pero se me pasó rápido. Justo en ese saque de esquina rematé de volea y marqué el gol". Tras pasar por el Arenas y el Izarra, Cubillas salió de Estella para seguir formándose como futbolista.

Todavía no recuerda qué hizo en la celebración del tanto. Es algo que le suele suceder. Él lo achaca a ser una persona “muy pasional”. “En esos momentos no soy consciente. Vivo mucho las cosas, tanto en lo bueno como en lo malo. La alegría tras el gol fue inmensa, como cuando ganas un campeonato nacional, pero me sucede lo contrario cuando pierdo. Es algo que no soporto. Lo llevo muy mal, pero poco a poco lo estoy mejorando. También es verdad que este carácter tan competitivo que tengo me ha servido para poder crecer como deportista”.