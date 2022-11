Sola, un doblete para la Mutilvera con mensaje

Xavier Sola Ruiz (Olite, 2002) tiene 20 años recién cumplidos. Lejos de la timidez que podría acompañar a su edad, el delantero de la Mutilvera no tiene vergüenza a la hora de hablar. Ni fuera del campo, ni dentro de él. Muestra de ello es su doblete del pasado fin de semana ante el Tarazona (3-1). Un portazo a la mala racha tras ocho derrotas consecutivas. “Estoy muy contento por la victoria, que la necesitaba el equipo, y en lo individual también por los dos goles. Llevábamos mala racha, pero no bajábamos la cabeza y, en cada partido, se demostraba las ganas que teníamos de ganar. Mostrábamos ambición y, por fin, ha llegado la victoria”, reconoce el delantero blanquillo.

No tiene miedo de enfrentarse a veteranos defensas de la cuarta categoría nacional, ni tampoco en confesar que su artillero de referencia es Karim Benzema, aunque su corazón sea azulgrana y anime, sin dudarlo, al Barcelona. “Me parece un delantero muy bueno, completo y ejemplo a seguir”, afirma. Como buen seguidor del fútbol está viendo todos los partidos que puede del Mundial. “Las selecciones pequeñas están dando la sorpresa en plan bien, no tanto las grandes. España hizo un muy buen partido contra Costa Rica y pinchó frente a Alemania. Aún así es un buen empate”, apunta. Cuando sigue los partidos por televisión no se centra solo en los jugadores de su posición, sino que trata de aprender de cada uno: “Me fijo en los delanteros, pero también en los mediocentros o defensas. Me gusta ver sus movimientos y cómo juegan”.

Su pasión por el fútbol lo llevaba en la sangre. Quizá su padre Jorge Sola, exdelantero y actual entrenador del River Ega, le ayudó en este deporte. “Comencé en el Erriberri, de mi pueblo, y en Infantil me fui a la Peña Sport. Estuve seis años en Tafalla hasta el segundo año de juveniles. Me llamó el Huesca para jugar el último año del División de Honor. Ya en el fútbol regional he estado en el Calahorra y, ahora la Mutilvera”, repasa. El delantero navarro no dudó cuando la entidad oscense le propuso defender sus colores: “Con 18 años hice buena temporada en Tafalla y metí 20 goles. Eso me abrió la puerta y no me lo pensé. Tenía por aquí cerca ofertas, pero te viene un club profesional y no lo dudas”.

Un punto de inflexión esta temporada fue el cese de Andoni Alonso, toda una institución en la Mutilvera por sus seis años llenos de éxitos. “Apenas coincidí tres meses, pero me ha enseñado mucho porque es un buen entrenador. Él también me dijo que estaba a gusto conmigo. Me fastidió, pero son cosas que pasan en el fútbol. Ahora está Jon Erice, un antiguo compañero. Nos exige y nos ha dado un plus de intensidad”, dice.

El mensaje de Erice ha calado en un vestuario donde hay un equilibrio entre jóvenes y veteranos. “Sabes que ha cumplido el sueño que otros estamos intentando, el de ser futbolista profesional. Firmaría tener su carrera deportiva. Intento aprender todo lo que dice y hacerle caso en lo que proponga”, concluye.

