Un gol, un triunfo balsámico

Binke Diabaté inauguró el marcador del Cirbonero para dar carpetazo a dos semanas convulsas en el equipo. El conjunto superó por 0-2 al Arnedo el domingo y sale de los puestos de descenso. Él no reside en la localidad de la ribera pero su familia continúa allí. Por ello la implicación con el equipo del que defiende sus colores es máxima. Cuando llegó desde su país, Mali, su primera referencia en Navarra fue Cintruénigo inauguró el marcador delpara dar carpetazo a dos semanas convulsas en el equipo. El conjunto superó por 0-2 al Arnedo el domingo y sale de los puestos de descenso. Él no reside en la localidad de la ribera pero su familia continúa allí. Por ello la implicación con el equipo del que defiende sus colores es máxima.

“Me siento parte del pueblo-explica-. Cuando el equipo va mal te hiere un poco el orgullo. Y piensas: ‘Tenemos que mirar hacia adelante’. Es un premio del que tenemos que disfrutar, y dar la mejor imagen posible en la categoría. Tenemos equipo para competir. Todos estamos a una. Esta semana ha sido complicada pero en el campo hemos demostrado que podemos conseguir cosas todos juntos”, añade.

El Cirbonero ascendió este verano a la Segunda RFEF como campeón de la Tercera División . Lo hizo con el entrenador Xabi Mata en el banquillo, que comenzó este curso, pero el lunes, día 3, la entidad de Cintruénigo le cesó. Binke Diabaté prefiere no hacer mucha referencia a la situación extradeportiva del conjunto. “La decisión nos pilla de sopetón. Lo que tenemos que hacer es jugar pero siempre que hay un cambio cuesta. Estábamos acostumbrados a Xabi (Mata), pero hay que adaptarse. El fútbol no espera y hay que seguir el ritmo de la competición. Ojalá consigamos la estabilidad. Cada partido está siendo un mundo”.

MUCHA COMPETENCIA

La última jornada dirigieron al equipo Álex Simón y Serafín Azagra, miembros del cuerpo técnico. El equipo ganó con los goles de Binke Diabaté y Garat Arano y rompió una dinámica de dos derrotas consecutivas. “Nos está costando un poquito. Es una categoría nueva y hay bastante más competencia de la que estábamos habituados en la Tercera. Nos estamos adaptando bien y poco a poco tenemos que hacer nuestro juego. Esta categoría te exige un poco más. No vale solo con competir bien. Tienes que hacer algo más. Hay que intentar hacer daño al rival en sus puntos débiles. Hay que estar muy concentrados y evitar fallos”, explica.

El delantero del Cirbonero, de 26 años, marcó el domingo el primer gol de la presente temporada. En la anterior, en la Tercera, firmó 14, al igual que los otros dos pichichis. “No he empezado de la mejor manera. Jugué los primeros partidos. Después me lesioné contra el San Juan y volví ayer (anteayer). Jugué 80 minutos. Físicamente aún no me encuentro bien del todo en cuanto a ritmo. De la lesión ya me he recuperado”, añade. Volvió a la convocatoria, al once y marcó. El Cirbonero ganó. “Mientras se gane en esta categoría no está nada mal. Los puntos son vitales. Es verdad que está muy igualado todo.Ganas un par de partidos o uno y saltas en la clasificación, pero pierdes y te ves, otra vez, abajo. Está muy parejo. Para nosotros eso es bueno. Mientras no se distancien los de arriba, podemos estar en la lucha para conseguir nuestro objetivo, que es la permanencia”, resume Diabaté.