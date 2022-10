El día perfecto de Arbeloa

"La UD Logroñés firma un día perfecto”. Fue el título de la crónica que publicó el periódico La Rioja el domingo. Hacía referencia a la victoria del equipo de la Primera RFEF ante el Sabadell en las Gaunas el sábado. Se tiene que atender a lo colectivo pero si se individualiza se podía haber cambiado la UD Logroñés por Mikel Arbeloa y quedar así: “Mikel Arbeloa firma un día perfecto”. El extremo pamplonés, en las filas del club riojano, debutó en el once del primer equipo, dio una asistencia y marcó el tercero y último gol para el 3-0. El equipo logró su primera victoria como local.

En el mismo periódico, al analizar uno a uno a los jugadores del equipo riojano, Arbeloa, que recibió la máxima puntuación, fue descrito así: “Zurdo de banda y con llegada. Tiene desparpajo, es peleón y se atreve cerca del área. Mandó un balón al larguero y marcó el tercer gol. Debut sonado”. Y, de esta manera, lo relata el propio protagonista. “Al principio estaba un poco nervioso cuando el entrenador dio la alineación y me vi en la pizarra. Pero una vez entras al campo te tienes que soltar. ¡Qué mejor manera de debutar siendo titular!”.

San Juan. Dada la buena campaña colectiva del equipo de Bebeto en su estreno en la Segunda RFEF y, también, la individual, Arbeloa despertó el interés de otros clubes. La UD Logroñés se llevó el gato al agua y el extremo está respondiendo. “Estoy muy contento. Me han acogido muy bien. Salí del San Juan al Logroñés por el hecho de que el club riojano tiene un conjunto en la Primera RFEF. De momento, ya he debutado. El primer paso ya lo he dado. Me iba a un filial pero tenía la oportunidad de subir al primer equipo si lo hacía bien”, cuenta. Mikel Arbeloa Aranguren, extremo izquierdo de 22 años, ha militado las cuatro últimas temporadas en el. Dada la buena campaña colectiva del equipo deen su estreno en lay, también, la individual, Arbeloa despertó el interés de otros clubes. La UD Logroñés se llevó el gato al agua y el extremo está respondiendo. “Estoy muy contento. Me han acogido muy bien. Salí del San Juan al Logroñés por el hecho de que el club riojano tiene un conjunto en la Primera RFEF. De momento, ya he debutado. El primer paso ya lo he dado. Me iba a un filial pero tenía la oportunidad de subir al primer equipo si lo hacía bien”, cuenta.

Completó la pretemporada con el primer equipo, entrenamientos que comenzaron el 21 de julio, pero empezó jugando con el conjunto de la Segunda RFEF. “Normalmente, ahora, suelo entrenar con el filial pero un día a la semana subo con el primer equipo. Casi todos las semanas un día entreno con el de la Primera RFEF. Fui convocado ante el Atlético Baleares, pero no jugué. Calenté desde el minuto 63. Remontamos y ya me fui al banquillo. En las dos últimas semanas se lesionaron dos extremos del primer equipo y me llegó la oportunidad”, añade.

Asume que le costó salir del San Juan. “Me costó porque en el San Juan teníamos un rollo muy bueno y todos nos llevábamos muy bien. Además, la temporada que hicimos fue brutal. El entrenador y algunos compañeros me animaron a salir, viendo que era una oportunidad buena para ir hacia adelante. Les sigo todos los partidos. El San Juan está muy bien. La temporada pasada iba a decir que fue inmejorable pero al ritmo que llevan...”, reconoce. Si él pudiera elegir, le gustaría continuar en dinámica del primer equipo y contar con más oportunidades como la de la última jornada. “Se nota diferencia respecto a la Segunda RFEF, sobre todo, en que los jugadores técnicamente son muy buenos. El ritmo es más alto y hay muy buenos jugadores”, explica.

Para redondear el día perfecto, su estreno en la Primera RFEF se produjo en Las Gaunas ante 3.640 espectadores.