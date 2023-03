Aspas: "Con Luis Enrique no teníamos plan b"

Iago Aspas, capitán del Celta que está de vuelta a la selección española, analizó el estilo del último seleccionador, Luis Enrique Martínez, y aseguró que España no tenía "plan b" y "cuando fallaba el plan a, no había otros registros de futbolistas".

"Estaba deseando que metiera gol la selección española", confesó Aspas al ser preguntado por la impotencia que sintió en el duelo ante Marruecos del pasado Mundial, que costó la eliminación a España.

"Con Luis Enrique tenía un modelo de juego muy marcado para mí. Desde el punto de vista de entrenador que puedo ser en un futuro, no teníamos plan b y cuando fallaba el plan a, no había otros registros de futbolistas para dar la vuelta la situación", analizó.

El delantero gallego elogió el cambio con la llegada de Luis de la Fuente y la llamada a los tres máximos goleadores nacionales de LaLiga como son Aspas, Joselu Mato y Borja Iglesias. "Ahora el míster trajo a los tres máximos goleadores nacionales. Si no hay gol, no sé qué más se le puede pedir".

"Joselu, Borja y yo estamos aquí, ha traído varios registros de jugadores, no se ciñe a un plan como la anterior etapa. Veremos qué tal sale. Llevamos poco tiempo trabajando juntos, es una semana con pocos entrenamientos y muchos partidos. Hay que coger los conceptos del cuerpo técnico", agregó.

ASPAS NO ENTENDÍA A LUIS ENRIQUE: "LA VERDAD QUE NO ESTABA DE ACUERDO"

Desde el 7 de junio de 2019, cuando participó en la goleada de España a las Islas Feroe, Iago Aspas no regresó a la selección con Luis Enrique al mando. Reconoció que nunca tuvo una explicación, ni la pidió, pero defendió que su rendimiento en el Celta le hizo merecedor de volver antes. "Quiero pensar que eran solo motivos deportivos, no tuve ninguna charla. Cuando me traía no le preguntaba y cuando no venía tampoco".

"La verdad que no estaba muy de acuerdo y no tuve una charla con Luis Enrique para hablarlo. En mi equipo tengo que correr como el que más, los datos están ahí y se puede ver cómo en cada partido hago diez kilómetros. Somos un equipo que no podemos depender de un jugador en el tema defensivo o los equipos te aniquilan", respondió.

Aspas también aludió a la confesión de Luis Enrique de tener al gallego en su equipo del Fantasy, un juego de puntos de LaLiga en el que formas una plantilla y un once titular, pero sin embargo no contar con él para la selección. "La verdad que era amigo de algún cronista como vosotros que me daba buenas puntuaciones", ironizó.

Centrado en el presente, el gallego regresa casi cuatro años después con la única intención de disfrutar del presente y sin pensar si estará en la fase final de la Liga de Naciones el próximo junio o llegará a la Eurocopa 2024.

"Es un orgullo y un privilegio poder defender a mi país. Me habría gustado volver antes pero había otros seleccionador y creía que otros compañeros eran los mejores para estar. Me tocó esperar, ahora hay cambio de ciclo y de seleccionador que me considera entre los mejores, y vuelvo con mucha ilusión deseando tener minutos y si no apoyar desde fuera", dijo.

"La edad es la que es (35 años). Me costó muchísimo llegar hasta aquí, lo hice tarde y disfruto cada partido como si fuera el último. No miro de aquí a un año y medio, solo miro el siguiente partido. No sé como estaré el año que viene, igual meto 30 goles o me lesiono. Como no sé qué pasará en el futuro, me quedo con las ganas del presente", añadió.

Resaltó Aspas la variedad de posiciones de ataque en las que puede ser útil para De la Fuente, sin elegir una porque su deseo es tener minutos con la selección. "He demostrado en la selección que soy versátil, puedo jugar en varias posiciones y en registros a los que me puedo amoldar. Estoy aquí para ayudar".

"Traté de hacer lo mejor cada fin de semana con mi equipo, meter el máximo número de goles posibles. Mi rendimiento estaba ahí, pero no valía para la anterior etapa. Cada lista eran momentos difíciles cuando veía que no estaba pese a hacer las cosas bien en mi equipo. Me reconfortaba ver que la gente en todos los estadios siempre me pedía volver pero la decisión era del seleccionador. Los méritos en mi equipo son los que me han traído aquí ahora y partirme el alma cada vez que vengo para tener otra oportunidad. Asumiré el rol que me digan", sentenció.