La FIFA explica la validez del gol

La FIFA ha querido salir al paso de la polémica publicando un vídeo que explica el por qué se dio por válido el segundo gol de Japón ante España después de que, aparentemente, el balón hubiera traspasado la línea de fondo. La imagen ofrecida por la televisión -la organización no facilitó el análisis tecnológico en el transcurso del choque- daba a entender que el esférico había salido del todo, pero el organismo que rige el fútbol mundial viralizó una grabación con la que argumentó que la pelota seguía dentro de los límites del terreno. ha querido salir al paso de ladespués de que, aparentemente, el balón hubiera traspasado la línea de fondo. La imagen ofrecida por la televisión -la organización no facilitó el análisis tecnológico en el transcurso del choque- daba a entender que el esférico había salido del todo, pero el organismo que rige el fútbol mundial viralizó una grabación con la que argumentó que la pelota seguía dentro de los límites del terreno.

Según cuenta el máximo organismo internacional, se utilizó el VAR para chequear las imágenes de las cámaras de la línea de gol, las únicas fiables para comprobar si el balón traspasa o no por completo la línea de fondo. Allí comprobaron que la pelota estaba todavía “parcialmente” dentro del terreno de juego. No fue una decisión fácil, porque entre que marcó Tanaka hasta que por fin se dio validez al tanto pasaron varios minutos de tensión.

En su nota, la FIFA asegura que solo esas cámaras de la línea de gol dan la imagen auténtica de lo ocurrido: “Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba fuera de juego”. Tras el partido, Luis Enrique habló sobre ese segundo gol, dando a entender que para él el balón había salido por completo: “Yo he visto una foto que debe estar trucada, no puede ser que esa foto sea real. Tiene que estar manipulada”, apuntó el seleccionador de España.

El técnico asturiano se encontró este viernes con la complicidad de Lionel Scaloni, seleccionador argentino, al que tampoco le entra en la cabeza que el gol nipón fuera dado por válido.