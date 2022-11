Los Williams jugarán en selecciones diferentes el Mundial: Iñaki, con Ghana, y Nico, con España

Iñaki Williams fue convocado este lunes 14 de noviembre por la selección de Ghana para disputar la Copa del Mundo, por lo que se une a su hermano pequeño Nico y ambos defenderán a selecciones diferentes en la cita universal de Catar.

El mayor, de 28 años, es el 28º futbolista del Athletic en participar en una cita mundialista y el primero en hacerlo con un país que no sea España. El delantero nacido en Bilbao y criado en Sesma y la Rochapea, donde inició su carrera futbolística en el Pamplona, fue internacional sub-21 y una vez absoluto con España en 2016, y anunció el pasado julio su intención de estar disponible para Ghana, país en el que nacieron sus padres. “Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars (Las estrellas negras), aseguró.

Este lunes, Williams habló para su club y dijo que se siente “muy contento y con muchas ganas de que llegue” el día del debut de Ghana en el Mundial el día 24 frente a Portugal.

Por su parte, Nico, de 20 años, nacido en Pamplona y también ex futbolista del club del mismo nombre y de Osasuna, señalaba a su llegada a Las Rozas. “Estaba muy nervioso, no pude pegar ojo esa noche pero al final he conseguido el premio. Mi familia estaba nerviosa pero estamos muy contentos”, recordó Nico.

Iñaki colgaba este lunes una imagen de ambos tras un reportaje realizado por el diario Marca con la frase dedicada a sus padres: "Por los viejos, Catar, allá vamos".