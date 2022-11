Nico Williams: "Soy una mezcla entre pamplonés y bilbaíno"

"Es un sueño para los dos ir a un Mundial. Compartir esto con mi hermano es especial, con el picante de que cada uno esté con una selección. Para la familia es un orgullo", ha comentado el futbolista navarro este lunes en el El Partidazo de la cadena COPE.

Nico, asentado con su familia en Bilbao, ha sido cuestionado por sus raíces, ya que nació en Pamplona cuando su familia estaba tratando de salir adelante tras llegar desde Ghana. "Eres de Pamplona o de Bilbao?", le ha cuestionado el periodista Joseba Larrañaga durante la charla. "Soy una mezcla de las dos se podría decir", ha salido al paso el hermano menor de los Williams, el quinto más joven de la selección española.

Recordando momentos duros de la infancia, ha reconocido que sus padres le ocultaron el duro viaje que tuvieron que trazar hasta España. "Me decían que habían venido en avión, son mentiras que le tienes que decir a un niño".

LA PROMESA DE TEÑIRSE DE TXURI URDIN

En la entrevista se ha producido un momento curioso cuando ha hecho la promesa de teñirse el pelo si la selección gana el Mundial. "¿Azul y blanco?", le ha propuesto Larrañaga, simpatizante de la Real Sociedad. "Azul y blanco, me comprometo", ha respondido sin darse cuenta que eran los colores del equipo guipuzcoano. "De txuri urdin", le han replicado. "Me la has colado", ha comentado entre risas el jugador. El momento se ha hecho viral en las redes sociales.