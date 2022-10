Laporta defiende el proyecto deportivo del Barça y confía en Xavi

presidente del Joan Laporta, destacó que el proyecto azulgrana "sigue adelante" y la confianza en Xavi "está intacta" tras el necesitan un milagro para pasar de ronda, por lo que afrontan El Clásico con la oportunidad de "reivindicarse" y "rehacerse" del empate ante el Inter. Eldel FC Barcelona , destacó que ely latras el tropiezo en Liga de Campeones , donde, por lo que afrontancon la oportunidad de "" y "rehacerse" del empate ante el Inter.

"El proyecto sigue adelante. La confianza con Xavi está intacta. Si hay un buen resultado en El Clásico ayuda mucho. En estos momentos es una gran oportunidad para reivindicarse y rehacerse después del empate ante el Inter este miércoles", explicó en una entrevista en los medios oficiales del club.

dolido" por la probable eliminación en cambiar de 'chip', en Liga vamos primeros, seguimos con lesiones, pero tenemos jugadores muy buenos. Un equipo que hay que ser conscientes que está en formación. El objetivo estaba claro desde inicio de temporada, que es LaLiga. En 'Champions' queríamos pasar la primera fase de grupos y luego ver donde podíamos llegar, pero se ha complicado", dijo. Laporta se mostró "" por la probableen Liga de Campeones . "Tocaen Liga vamos primeros, seguimos con lesiones, pero tenemos jugadores muy buenos. Un equipo que hay que ser conscientes que está en formación. El objetivo estaba claro desde inicio de temporada, que es LaLiga. En 'Champions' queríamos pasar la primera fase de grupos y luego ver donde podíamos llegar, pero se ha complicado", dijo.

"No estamos virtualmente eliminados, pero no es cuestión de esperanza, es de trabajo por nuestra parte para ganar los dos partidos pendientes. Aparcaría la 'Champions' hasta el día 26 porque tenemos partidos importantes después de El Clásico", añadió Laporta, quien admitió "no esperar" a estas alturas de la temporada tener más de un pie y medio fuera de la máxima competición continental.

En esta línea, se refirió al arbitraje en Milán. "Desgraciadamente estamos en esta situación. En un grupo complicado y por otra banda, en Múnich no acabamos de hacer goles. En San Siro fue escandaloso, no me gusta ir de víctima, no nos gustó el arbitraje, es una evidencia. Nos anularon un gol que no era, y no pitaron un penalti. Hice la correspondiente reclamación hablando con UEFA", afirmó.

Una eliminación que trastocaría un proyecto aún en construcción. "Tiene un impacto que será de entre 25 y 35 millones, pero hay otras maneras de compensarlo. Buscando incrementar nuevos patrocinios, también continuamos compitiendo en Europa, que reporta unos ingresos", se refirió el presidente, quien reconoció que tienen en mente la posibilidad de acudir al mercado de invierno para reforzar la plantilla.

"El proyecto se irá ajustando una vez mejore la economía. Aún falta una serie de ajustes en el equipo. De cara al mercado de invierno hemos tenido conversaciones con la secretaria técnica porque el equipo ya es potente, pero puede ser mejorado", reafirmó. "QUEREMOS LALIGA PORQUE ES LA COMPETICIÓN DE LA CONSTANCIA"

Sobre el talante de Xavi Hernández, Laporta destacó su optimismo. "Lo vi triste y tocado, pero tiene una virtud que no tiene nadie más que haya conocido. Inmediatamente ve la parte positiva en una situación mala. Sabe mucho para que este equipo siga progresando. Queremos LaLiga porque es la competición de la constancia, la 'Champions' nos ha dado un golpe bajo", manifestó el máximo mandatario del club.

Preguntado por los pitos de una parte de la afición a los capitanes del FC Barcelona, Laporta les mostró su apoyo. "Si llegan a ser capitanes es porque han dado mucho al Barça y hacen todo lo que pueden. Son hechos puntuales, pero merecen todo el respeto y admiración por lo que representan. Mi relación con ellos es buena desde siempre, tenemos la confianza para hablar de todo", apuntó.

Ahora, el siguiente objetivo del cuadro 'culé' pasa por ganar en el Santiago Bernabéu. "El Clásico siempre es importante porque quien gana sale reforzado y quien pierde tocado. Servirá para ver la capacidad de reacción que tiene este equipo. Vamos recuperando a algunos lesionados, espero que los jugadores tengan este espíritu de sobreponerse", auguró.

"Es divertido ir a jugar al Bernabéu. Es un partido de los que me gusta ir especialmente. He tenido la suerte de ver grandes partidos del Barça en Madrid. Nos recompondremos de los momentos de máxima dificultad, son 123 años de historia y nos hemos recompuesto siempre, tenemos la capacidad para hacerlo desde todos los estamentos del club", zanjó.

"HAREMOS ALGÚN RECONOCIMIENTO A LEO MESSI"

mención al astro argentino Finalmente, Laporta también hizo Leo Messi , al que han relacionado en las últimas semanas con su regreso al conjunto azulgrana la temporada que viene. "Es jugador del PSG, no haríamos ningún favor a nadie hablando de esto y tenemos que respetarlo", mencionó.

"Haremos algo para reconocer al que ha sido el mejor jugador de la historia del Barça. Los 'culés' lo tenemos en la memoria colectiva. Este domingo hará 18 años que debutó Leo, tenemos pensado hacer algún reconocimiento. Lo tenemos muy presente, lo veré el lunes en la gala del Balón de Oro, yo sé que para él el Barça significa mucho", sentenció.