Cabrera: "Nos quedan cuatro partidos para dar la cara"

central uruguayo del Leandro Cabrera, afirmó este miércoles 4 de mayo que al equipo le quedan "cuatro partidos para dar la cara" e insistió en la voluntad del grupo de "enganchar a la afición" en el tramo decisivo de la competición. Eldel Espanyol , afirmó este miércoles 4 de mayo que al equipo le quedan "" e insistió en la voluntad del grupo de "enganchar a la afición" en el tramo decisivo de la competición.

El futbolista uruguayo, en rueda de prensa después del entrenamiento en disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, no encendió las alarmas por las tres derrotas consecutivas del equipo ante el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano y el Real Madrid.

"Estamos convencidos de poder certificar matemáticamente la permanencia este fin de semana. Tenemos tranquilidad, al final son rachas que pasan y debemos darle normalidad, aunque sin relajación", comentó.

Cabrera rechazó que exista falta de unidad en el vestuario y aseveró que el agarrón del técnico Vicente Moreno al delantero Raúl de Tomás al ser sustituido "no tiene la mínima importancia" y apuntó que el grupo ha hablado del tema "con normalidad". El defensa explicó que estas discusiones se dan "con gente que quiere ganar y se frustra en algunos momentos".

Por otra parte, el futbolista también valoró la continuidad del entrenador al frente del proyecto la próxima temporada y recordó que "tiene contrato" y le ve "con muchas ganas".

"Su exigencia no ha bajado un ápice. Es el preparador que nos trajo a Primera y el que nos ha hecho hacer una grandísima campaña en nuestro estadio. Tenemos muchas cosas a mejorar, pero le veo con nosotros", apostilló.

Los cambios en el plano institucional, como la salida de José María Durán como consejero delegado del club, no han pasado factura al equipo, tal como desveló Cabrera, que aseveró que notan el apoyo del presidente Chen Yansheng "por otros medios y a su manera", pese a no estar físicamente en Barcelona.

Sobre el planteamiento táctico en defensa en los últimos compromisos, con una línea de tres centrales, el charrúa realizó una valoración positiva: "Hemos tenido dos partidos muy buenos y otro que no lo fue tanto. Para no ser la formación que usamos habitualmente, creo que hemos estado bastante bien, en líneas generales".

En el plano personal, respecto a su posible inclusión en la selección de Uruguay, Cabrera se mostró dispuesto a trabajar al máximo.

"Independientemente de mi posible convocatoria o no, cuando no he ido me he comportado de la misma manera. Puede ser una motivación, pero lo primero es hacerlo bien con mi equipo. Después, en consecuencia, podrán pasar otras cosas, mejores o peores. Respetamos esta camiseta y este escudo", subrayó.