Izarra y el San Juan, un empate de diferente sabor

Merkatondoa no tuvo la intensidad del cruce que se esperaba entre dos rivales directos. Un nuevo derbi esta temporada dejó un sabor diferente a los dos conjuntos. Dulce por marcar, amargo por no lograr los tres puntos, para los locales; algo más azucarado para los visitantes, tras puntuar fuera de casa. Un punto para cada uno y reparto de sensaciones. El encuentro que protagonizaron el domingo el Izarra y el San Juan enno tuvo la intensidad del cruce que se esperaba entre dos rivales directos. Un nuevoesta temporada dejó un sabor diferente a los dos conjuntos. Dulce por marcar, amargo por no lograr los tres puntos, para los locales; algo más azucarado para los visitantes, tras puntuar fuera de casa.

Comenzó percutiendo el San Juan, que dominó los primeros minutos del encuentro, sorprendiendo a un Izarra al que le costó meterse en el partido. El equipo local fue consiguiendo la posesión del balón con un despliegue por las bandas. Laborda apuntilló en el minuto 33 a los visitantes con un balón filtrado desde la medular que se topó con el palo de la portería defendida por Marín. Tres minutos antes, el portero local Kudakovsky se elevó para evitar que Ezkurra rematara tras un saque de esquina de Mata.

El Izarra mejoró en sus prestaciones al final de la primera parte, circunstancia que mantuvo en los primeros compases de la segunda. El entrenador visitante movió el banquillo, que también tuvo su replica en el bando local. En su estreno como entrenador del Izarra, Álex Huerta apostó por un triple cambio en el minuto 62 que dio un nuevo ritmo al encuentro. Saltó como lateral Sagüés, recuperado de una lesión en el isquio que le ha aquejado en las últimas semanas. No estaba previsto en un principio para esa demarcación, pero el canterano estellés sorprendió en la primera jugada que tocó balón abriendo el marcador.

Poco duró la alegría en el banquillo albiazul. El San Juan encontró espacio para hacer daño en el contraataque y lo logró un par de acciones después. Ander Iriguíbel abrió a la banda, en la que vio la galopada de Dufur, que puso un centro para que Eneko Ezkurra batiera al meta izarrista a placer. El gol hizo daño a los locales, pero el marcador no se modificó.

Sagüés: “Tenía muchas ganas de marcar un gol”

No sirvió para amarrar la victoria, pero el gol que marcó ayer Sagüés para abrir el marcador en Merkatondoa recompensó el calvario por el que el canterano ha pasado las últimas semanas recuperándose de una lesión en el isquio que le ha mantenido alejado del terreno de juego. “Tenía muchas ganas de meter un gol ya. He pasado varias semanas lesionado y lo he pasado bastante mal. Estoy muy contento por el gol, pero con pena de que no haya servido para conseguir los tres puntos”. El extremo reconoció que el Izarra no estuvo fino en los primeros minutos. “Estábamos un poco fuera”. Nada que ver con el equipo del segundo tiempo. “Hemos jugado mucho mejor y a raíz de ahí ha llegado el gol”. Toca seguir. “Tenemos plantilla para estar arriba de la clasificación, peleando hasta el último momento por meternos en los playoff”.

Eneko Ezkurra: “Cada punto vale oro y más fuera de casa”

El delantero del San Juan Eneko Ezkurra fue el encargado de poner el empate a 1, tras ser asistido por Ander Dufur, tanto que finalmente dio un punto a su equipo. “Ya sabemos todo lo que tenemos que sufrir para rascar puntos y más fuera de casa. Ha sido un partido igualado aunque en algunos aspectos hemos estado mejor que ellos, sobre todo, en la primera parte. Ha sido un partido disputado. Tenemos que correr mucho para sacar puntos”, señaló.

Ezkurra destacó que su equipo supo sufrir. “Ellos, en casa, van a apretar. Nosotros hemos sabido sufrir. Nos han marcado gol, pero hemos tenido la suerte de meter el nuestro, y hemos tenido que sufrir, sufrir. Somos conscientes de lo que nos cuesta sacar puntos y más fuera de casa-insistió-. Cada punto vale oro y cuanto antes consigamos el objetivo, mejor”, indicó.