Andrea López: “He madurado gracias al arbitraje, todo vale para la vida”

Cada año escribe una nueva página de la historia arbitral. En 2019 fue la primera navarra en debutar en Preferente. Es una habitual en el Interescolar y el pasado 30 de enero se estrenó como árbitra principal en Reto Iberdrola, en un Osasuna-Atlético B, y repitió ante el Pradejón el 27 de febrero. Su carrera es meteórica y se prepara para ascender a la nueva segunda unificada. Andrea López Méndez es la gran esperanza femenina de un estamento que quiere crecer con ejemplos como el de ella.

¿Cómo decide Nerea cuando era niña que le gusta el arbitraje?

Escuchó mi padre en la radio en un anunció de captación que necesitaban chicas para arbitrar. Me dijo que probara. Y como se podía entrar a El Sadar gratis -sonríe- dije: “¡Pues venga!” Así empecé y el primer partido fue horrible. Tenía 15 años. Yo no había tocado un balón en mi vida. Lo pasé un poco mal.

¿Recuerda qué partido era?

Era de infantiles, un Itaroa Huarte contra la Rotxapea. No pité nada y, de repente, pito un penalti -ríe-. Así que fue maravilloso... -bromea-. ¡Qué pobres los chavalillos! Ojalá les pudiera pitar ahora.

Se tuvo que aprender el reglamento desde muy joven.

Sí, al principio era un desastre. Pero luego hay cosas que pitas y la gente no conoce. Llega el partido, y aunque lo hayas hecho bien, dicen: “¿Qué habrá pitado?”

¿Cómo subió de categorías?

Estudiando. Son muchas horas de estudio, cada vez más, de entrenar... Ahora que voy a Madrid, hay que estudiar inglés, estatutos, actas... En Pamplona me valía con aprender el reglamento.

¿En qué momento se da cuenta de que va por el buen camino?

Al principio, no terminaba de sacar bien los partidos, y tenía una espinita. Tenía que cambiar el chip. Entonces dije: “Aquí vengo a disfrutarlo y a pasarlo bien”. No hay que tomárselo tan en serio, porque si te metes mucha presión, no sirve para nada. Ya sabes arbitrar, sal a disfrutar.

¿Se ha encontrado con algún momento difícil en algún partido?

¿Algún jaleo? Suelen ser bastante tranquilos. A veces hay una jugada en la que se te monta el cristo...

Bueno, ustedes no tienen VAR... ¿Qué le parece, por cierto?

Es una buena herramienta. Nunca va a estar todo el mundo contento, y menos en el fútbol profesional. Pero sí que ayuda.

¿Qué categorías había pitado antes de llegar a Reto Iberdrola?

En Autonómica masculina y en regional femenino. Y en Primera Nacional, he pitado una vez a Osasuna B y otra a la Mutilvera. Tenían que hacer cuatro informes sobre mí, dos sobre partidos de Primera Nacional y dos de Reto. Y ya sabía que me iba a tocar.

¿Cómo vivió ese debut?

Uno de los asistentes habla un montón y yo veía que no decía nada, pero era porque no me quería poner nerviosa. Es verdad que al principio lo estaba. Los 5 primeros minutos pensaba: “¿Dónde estoy?” Pero luego súper bien. Es como si las jugadoras y yo hubiéramos crecido juntas. Al principio, yo iba a sus partidos de asistente. Y es verdad que les tienes respeto pero tienes que arbitrar y ya está.

¿Cómo se define: autoritaria, deja jugar, tarjetera...?

Me gusta hablar, intento entender al jugador, pero si hay que cortar de raíz se corta, que no se vaya el partido de las manos. Soy bastante tranquila y dejo jugar.

¿Nota diferencias entre arbitrar a chicos o chicas?

Es un fútbol distinto, pero en el comportamiento no. Protestan todos, pero se portan bien -sonríe-.

¿Y ha escuchado a compañeras que les hayan faltado al respeto por ser mujeres?

Esta temporada a una compañera la mandaron a fregar desde la grada. Si te insultan por algo del partido, te dicen “qué mala eres”, es fútbol. Se lo dicen a chicos y chicas. Pero que te digan eso por ser mujer es un poco triste.

¿Cree que está cambiando?

Hay menos cosas, pero alguna vez oyes cada burrada...

¿Y qué siente?

Que no entiendo para qué vas al fútbol a meterte con alguien por ser chica.

¿Qué le parece que vayan a ir las árbitras a los clubes para captar nuevas chicas?

La intención es que vayamos personalmente nosotras. Sí que han ido al Gazte Berriak y al Kirol Sport a decirles que pueden apuntarse y seguir jugando, pero hablamos con Félix (Vergara) de que igual era más cercano ir una de nosotras y contar lo que estamos viviendo y lo que nos aporta el arbitraje. Alguna árbitra también juega al fútbol.

¿Cómo ‘vendería’ el arbitraje a esas chicas?

Yo les diría que he madurado gracias al arbitraje: te hace tener responsabilidades, ves el fútbol de forma distinta, he aprendido a gestionar mis emociones, la toma de decisiones, tener valores... Todo vale para la vida. Me ha aportado un montón.

¿Le gusta decir que es árbitra?

Sí, les digo a mis amigas pero no convenzo a ninguna.

¿Y por qué cree que es?

Les da pereza correr, son un poco vagas. Yo al principio tampoco corría mucho, pero ahora sí.

¿Cuánto entrena?

Entrenamos todos los árbitros juntos dos días, lunes y jueves. Y luego hago yo aparte. Si quieres tomártelo en serio, hay que entrenar más.

¿Tiene referentes?

Alberto (Undiano) y (Eduardo) Prieto, porque han estado en el top. Pero ahora intento fijarme en las árbitras de Primera Iberdrola. Y todas son referentes porque son buenísimas personas y han llegado hasta allí.

¿Y dónde se ve Andrea en el futuro del arbitraje?

Yo pienso temporada a temporada, quiero acabar ésta e ir a Madrid y hacer lo que tengo que hacer para intentar subir a la nueva categoría unificada.

¿Y tiene ilusión en ser una pionera en Navarra y llegar más lejos?

Estaría guay -sonríe-. Es que yo pienso que hace 5 años nos dijeron que teníamos una oportunidad increíble para ir subiendo. Y pensaba de aquí a 10 años, igual... Pero me veo ahora y ya he arbitrado Reto. Me da la sensación de que ha llegado enseguida. Si ayer estaba empezando a arbitrar...

¿Le apoyan en casa?

Sí, vienen a verme. Mi padre al principio se ponía todo tenso, pero ahora dice que me ve tranquilo. Los dos están orgullosos.