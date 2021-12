Fernando Delgado, capitán del Tudelano, anuncia su retirada del fútbol

Fernando Delgado, veterano capitán del veterano capitán del Tudelano, ha anunciado este sábado su retirada del fútbol. Tras catorce campañas en el club de la capital ribera y más de 400 partidos disputados, Delgado ha hecho pública su decisión rodeado de sus compañeros y del técnico Carlos Pérez Salvachúa.

"Me retiro del fútbol y mañana será mi último partido en el Ciudad de Tudela. Tengo una nueva oportunidad profesional que he conseguido a pulso y al final, por desgracia, la vida del futbolista no es eterna y hay que tomar decisiones, sobre todo nosotros que somos amateur", ha argumentado.

Conocido entre la afición como 'Moto GP', Delgado ha confesado que "catorce años dan para mucho". "Al final esta es mi segunda casa y siempre lo va a seguir siendo". "Seguro que esta despedida es un hasta luego porque vendré a darles la brasa de lo que sea", ha avanzado con una sonrisa.

Delgado, de 36 años, ha agradecido el respaldo de los compañeros y del cuerpo técnico y ha afirmado que se ha sentido "muy querido". "Aquí he crecido tanto como persona como jugador y estoy agradecido a todos por el cariño que me han mostrado día a día, tanto en la calle como en el campo".

El Tudelano recibe este domingo 19 de diciembre al Celta B (12 horas) en el que será el último partido del año. En su adiós al club y al fútbol, el veterano capitán confía en conseguir los tres puntos.

La entidad tudelana le ha mostrado también su cariño en redes sociales "¡Gracias por tanto, capitán! ¡Valor, pundonor y garra!"