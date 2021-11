La "vida plena" de Unzué

El exportero y exentrenador de fútbol Juan Carlos Unzué desgrana la "vida plena" que está teniendo, desde sus orígenes, su familia, su vida en el fútbol profesional y ahora la lucha contra la ELA, en un libro donde de la mano de un tridente de periodistas deportivos se abre para llegar a cuanto más gente mejor y recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad.

"Con esta enfermedad, si te encuentras o de dejan solo, no puedes con ella. Pero no me siento ni el número 1 ni un ejemplo", aseguró en la presentación de 'Juan Carlos Unzué. Una vida plena', escrito por los periodistas deportivos Ramon Besa, Marcos López y Luis Martín, editado por Geoplaneta y cuyos beneficios de autoría serán destinados a la Fundación Luzón.

Pese a no gustarle que le vean como el ejemplo a seguir, Unzué está liderando en estos momentos esa lucha externa contra la enfermedad, portando la bandera mediática y siendo el capitán de ese equipo de más de 4.000 enfermos que buscan un avance hacia la cura de la enfermedad de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"Lo de ser un ejemplo es algo que no me gusta demasiado. Pero si de lo que yo transmito, consigo que alguien tome una decisión por lo que he hablado, ya merece la pena el haber dicho algo. Me siento un privilegiado y esto que vivo con la ELA me da tanta satisfacción como lo que viví como futbolista o entrenador", se sinceró el navarro.

Y quizá por ello, para ayudar a sus compañeros de lucha, se metió en esta aventura literaria. "Desde hacía años y condicionado por la vida que había tenido me decían que por qué no hacía un libro, pero entonces no me apetecía. Ahora, con la enfermedad y esta situación, me decidí a hacerlo para conseguir fondos para los afectados de ELA en este país. Fue el motivo por el que me decidí a tirar adelante este libro", explicó Unzué, quien ha capitaneado ahora un equipo de cuatro miembros que han sacado adelante este libro.

También aprovechó la ocasión para enviar un mensaje crítico a los políticos, sean del color que sean. "Tengo una frustración enorme con los políticos, en año y medio hablando con doctores, los pacientes tenemos la sensación de que somos invisibles. Más allá de la foto de turno, tienen que cambiar cosas para que podamos tener la vida digna que estamos pidiendo. Aunque no pierdo la esperanza y llegará el momento en que nos tengan que echar una mano", auguró.

Por su parte, uno de los autores de la biografía de Unzué, el catalán Ramón Besa, aseguró que fue un "regalo" formar parte de todo ello. "Nos ha permitido conocer mucho más a Juan Carlos, a su familia, a los deportistas con los que sólo hablabas de tácticas o de fútbol. Profesionalmente es volver a montar una pequeña redacción, que hoy día ya no están de moda. Y dirigida por Juan Carlos, que es un editor terrible y es muy intervencionista, no pasa ni una coma", apuntó, entre risas.

Marcos López destacó que Orkoien, la población de Unzué, y la familia del mismo fueron la base del proyecto. "No puedo olvidar la visita a Orkoien, que fue como un viaje iniciático para todos nosotros. Vimos a la 'mamá' de Juan Carlos, de 95 años y que está estupenda, vimos a su familia.... Fuimos a 'comer y cenar', casi, y pensábamos en hacer algo. Para nosotros, Orkoien fue mucho. Y nuestro objetivo y nuestra misión es que el libro le gustara a Juan Carlos y a María (su mujer)", explicó.

El tercer miembro del tridente, Luis Martín, ahondó en ese mundo culinario que aunó todo hasta poder digerir el libro, y llevarlo a su publicación y a estar, desde este 10 de noviembre de 2021, a la venta para recaudar fondos para la lucha vital contra la ELA. "Nos ha faltado en el libre un apéndice culinario, de todo lo que hemos comido", apostilló.

Unzué, el gran protagonistas del acto, explicó también por qué eligió a estos tres periodistas para confiarles el libro. "¿Por qué elegí a este tridente? Por la experiencia que tenían, porque teníamos buena conexión y nos conocíamos, y porque encontré las ganas de echar una mano. Y esa mano no ha tenido un coste, ha sido cero. Le han dedicado muchas horas a escribir el libro de forma altruista. Es cariño y respeto", les dedicó.

El auditorio del Museo Olímpico de Barcelona quedó lleno hasta la bandera, con la presencia de amigos y familiares de Juan Cuarlos Unzué, como su hermano y director del Movistar Team Eusebio Unzué, su excompañero en el Oviedo Esteban, así como los exblaugranas Carles Puyol, José Mari Bakero o Guillermo Amor.