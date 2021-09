Camavinga: "Escapar de la guerra me ha hecho más fuerte"

El centrocampista francés Eduardo Camavinga afirmó que escapar de la guerra junto a su familia le ha hecho "más fuerte" y se declaró "motivado" para competir junto a Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos por un puesto en el once en su presentación como nuevo jugador del conjunto blanco hasta 2027.

"He tenido que escapar de la guerra y eso me ha ayudado y hecho más fuerte. Mi familia me ha ayudado mucho y, cuando juego, juego por ellos. Todos estos problemas me han hecho más fuerte", recalcó el internacional francés en rueda de prensa en Ciudad Real Madrid junto al director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Real Madrid no pensó en el dinero. "Es poder poder cumplir un sueño desde pequeño. Cuando supe que el Real Madrid me quería fichar no me lo pensé. Estoy muy contento. Ha sido una elección muy pensada", explicó el exjugador del Stade de Rennes.

Con la humildad y el propósito de "aprender", el joven de 18 años intentará convencer a Carlo Ancelotti para jugar desde este próximo domingo ante el Celta. "Tal vez necesite un poco de adaptación, pero ahora mismo me siento preparado, luego tendré que demostrar al entrenador que puedo disfrutar de minutos. A mi me gusta jugar delante de la defensa, pero también puedo adelantarme y adaptarme a cualquier posición", indicó.

Del Real Madrid le viene como primeros recuerdos, las Liga de Campeones y jugadores como Ronaldo, Zidane y Luis Figo. "El primer factor era jugar con grandes jugadores. Tal vez, junto al día en que debuté con profesionales y Francia, hoy sea de los mejores días de mi vida", admitió.

En su presentación oficial, Camavinga se declaró "muy orgulloso" por defender el escudo del Real Madrid, equipo que le sigue desde que tenía 16 años. "Con 16 años no recibí ninguna llamada, solo jugaba al fútbol. Sé que el Madrid tenía interés en ficharme, pero son mis padres los que se encargan de esos temas", señaló.

A su compatriota Karim Benzema le consideró "un ídolo para todos los franceses". "Se ha portado muy bien con los jóvenes como con Vinicius, y a mí también me ayudará. Creo que tengo técnica y agresividad. La competencia me motiva mucho. Quiero empaparme de su experiencia de muchos años en la elite. Voy a aprender técnica y tácticamente", pronosticó.

PÉREZ: "VAS A DEMOSTRAR TU TALENTO Y FUERZA"

Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se mostró convencido en la presentación previa a la rueda de prensa de que el joven jugador triunfará con la camiseta blanca. "Creo firmemente que vas a demostrar tu talento, fuerza y espíritu de superación. Camavinga se ha preparado desde muy niño para vestir la camiseta del Real Madrid", dijo Pérez, quien destacó el interés por ficharle de varios de los clubs más grandes de Europa.

El mandatario blanco confía en que Camavinga, quien estuvo acompañado en la presentación por sus padres Celestino y Sofía y sus cinco hermanos, construya una "gran carrera plagada de éxitos" con el Real Madrid, y recordó que ha sido el jugador más joven en debutar con Francia, con 17 años y 9 meses, desde 1914.

Por otro lado, Pérez se emocionó al hacer alusión al regreso de la afición al Santiago Bernabéu después 1 año y 6 meses debido a la pandemia y a las obras de remodelación del estadio. "El 1 de marzo de 2020 fue el último partido en el Bernabéu. El próximo domingo el fútbol vuelve al Bernabéu. Es emocionante después de estos meses tan tristes y extraños", subrayó.