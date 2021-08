Azpilicueta, supercampeón de Europa

Chelsea del navarro campeón de la Supercopa de Europa tras imponerse al tanda de penaltis (6-5) después de que los 120 minutos del encuentro acabaran con empate a un gol, tras haberse adelantado el conjunto londinense en el primer tiempo con un gol de Hakim Ziyach y empatado Gerard Moreno en el segundo. Eldel navarro César Azpilicueta se erigió como nuevotrasal Villarreal en ladespués de que los 120 minutos del encuentro acabaran con empate a un gol, tras haberse adelantado el conjunto londinense en el primer tiempo con un gol de Hakim Ziyach y empatado Gerard Moreno en el segundo.

No pudo ser para el Villarreal. Esta vez la suerte fue esquiva para el equipo amarillo en esa maldita tanda de penaltis que tantas alegrías dio hace apenas tres meses ante el Manchester United. La gran responsable de que el equipo de Emery viviera este segundo sueño continental, una Supercopa de Europa que tan solo pudo arrebatarle el Chelsea desde el punto de los once metros. Esa especie de suerte siempre trabajada en este tipo de citas y que frustró las esperanzas del equipo amarillo, que realizó un excelente encuentro y tuvo a los londinenses contra las cuerdas durante varios tramos del choque. Tan solo la parada de Kepa ante el lanzamiento de Albiol, quien no pudo contener las lágrimas tras el fallo, pudo separar al 'Submarino' de un título más que merecido en un encuentro que los ingleses vivieron con el corazón en un puño. Sufrieron ante el cuadro español, capaz de maniatar a su rival, que tras adelantarse en el marcador con un tanto de Ziyech apenas mostró nada más, muy lejos de ser el equipo que impresionó al Viejo Continente en los últimos meses de temporada. Tras dos remates al palo y las buenas intervenciones de Mendy, aparecería una vez más Gerard Moreno a su cita con el gol.

Fue un encuentro en el que el Villarreal redujo los espacios de forma importante desde el inicio y realizó una presión alta, con un planteamiento que puso en serias dificultades al Chelsea, que quería y tenía el balón.

Un dominio algo estéril y con el que intentó sorprender con la profundidad de un destacado Marcos Alonso por banda izquierda y la movilidad de sus hombres de ataque. Numerosos recursos con los que los londinenses apenas inquietaron la meta de Asenjo, muy seguro durante todo el encuentro.

Tan solo un error en la marca del argentino Foyth posibilitó un centro raso de Havertz que empujaría a placer Ziyech, quien minutos más tarde tendría que retirarse por lesión. Quizá un punto de inflexión para el 'Submarino', que comenzó a brillar con luz propia desde ese momento con el francés Dia mostrándose como una de las esperanzas en ataque para acompañar a Gerard Moreno.

Sin ningún complejo ante un coco que no lo fue tanto en un bonito Windsor Park prácticamente abarrotado de aficionados de los dos equipos, los pupilos de Emery pudieron cambiar una historia que solo los palos de la portería de Mendy le negaron. Primero, con una volea de Alberto Moreno que escupió el travesaño poco antes del descanso y dejó noqueado al Chelsea. El aviso de Gerard Moreno, con un remate que el guardameta desvió al palo derecho, sería la antesala del precioso empate. Volvió a aparecer una vez más el ariete catalán -recientemente renovado hasta 2027- para dejar su marca con auténtico golazo, previo taconazo de Dia, ante el que el arquero senegalés solo pudo mirar.

Con el banquillo y la grada enloquecidos, parecía inevitable recordar la final de la histórica Liga Europa. Apenas tres meses más tarde y con muchos de ellos aún saboreando las mieles de su agónica victoria frente al Manchester United, el guion de la prórroga se repetía. 30 minutos que no dieron para mucho, en los que Pulisic falló una de las opciones más claras del encuentro cuando ya se cantaba el gol y Asenjo sacaba una mano prodigiosa ante el duro remate de Mount. Volvían a decidir los penaltis, una vez más, con dos porteros españoles frente a frente, y fue Kepa el encargado de decidir esta suerte a favor de los londinenses.

Esta vez le tocó al Villarreal llorar y perder ante la última parada del guardameta de Ondarroa.