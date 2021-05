Atlético de Madrid-Osasuna

Actualizada 15/05/2021 a las 14:13

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, mostró su absoluta confianza en el delantero uruguayo Luis Suárez, que lleva cinco jornadas sin marcar, y consideró que partidos como el de este domingo contra el Osasuna, en el que podrían ganar LaLiga Santander si vencen y no lo hace el Real Madrid en Bilbao, son "la zona Suárez".



"Entramos en la zona Suárez, es un momento ideal para que un futbolista como él encuentre y pueda resolver situaciones del juego que el equipo va a necesitar, porque está acostumbrado a estos partidos y porque tiene la jerarquía de poder hacerlo", señaló el entrenador del Atlético en rueda de prensa.



El técnico rojiblanco se mantuvo en su línea de discurso, pese a tener la primera oportunidad real de asegurar el título. "Nos ocupa Osasuna, un equipo que ha competido bien siempre y lo hará mañana también", anticipó, para asegurar después que ve a su equipo "con entusiasmo y con lo que genera jugar cada partido con la camiseta del Atlético".



Por ello, afirmó que afronta el partido "con calma pero con seguridad" y no saliéndose "del camino que siempre hemos recorrido, que es el del partido a partido".



El horario unificado de la jornada hará que todos los partidos comiencen el domingo a las 18.30, una situación poco habitual en el fútbol actual, pero Simeone insistió en que no estarán pendientes de lo que ocurra en otros campos, como San Mamés.



"Nosotros dependemos siempre de lo que podamos generar, y mañana no será la excepción. Vamos a ocuparnos de centrarnos en nuestros partidos y volcar nuestra ilusión para ir partido a partido como fuimos toda la temporada", insistió.



En este sentido, su rival llega salvado y sin nada en juego en lo clasificatorio, algo que se podría considerar una circunstancia favorable pero que no lo es para Simeone. "Yo creo que en el fútbol no se puede elegir, no hay rivales pequeños ni enemigos chicos. Entiendo que el fútbol es día a día y hay que jugar en consecuencia", opinó.



El Atlético afrontó un bache entre febrero y marzo en el que perdió cinco puntos ante el Levante, tres ante el Sevilla y seis en los empates contra Getafe, Real Madrid y Betis, pero desde entonces el equipo mejoró sus prestaciones.



"Durante toda la temporada hay distintos momentos que cada equipo tiene que pasar. En el momento que hay dificultades los entrenadores tienen que buscar soluciones para que se salga de ese espacio. El equipo mejoró a partir del segundo tiempo contra el Sevilla, contra el Bilbao hicimos un buen segundo tiempo, en Elche un buen primer tiempo y gran parte del segundo, repetimos en los últimos partidos que jugamos, seguir en esa línea que ustedes ven y que esperamos poder repetir mañana", analizó.



Preguntado por si se le está dando mérito al Atlético por su temporada, Simeone dijo que no ve sentido a "opinar de cosas que pueden opinar los demás". "Nosotros buscamos hacer un partido bueno mañana, hacerle daño al Osasuna, sabiendo que es un equipo competitivo y que vendrá a jugar el partido con ilusión", zanjó.



Al final de la rueda de prensa se extendió algo más sobre lo que espera del rival navarro.



"Ha cambiado, está jugando más 4-3-3 aunque mañana pueda hacer un 4-4-2 porque está en la esencia de su juego, trabajando más a lo ancho el partido, con gente rápida por fuera, gente importante de segunda línea acompañando a su delantero y con un trabajo colectivo muy fuerte", consideró Simeone, que elogió el "grandísimo trabajo" del entrenador rival, Jagoba Arrasate.