El Bidezarra retiró la reclamación contra el Sporting Melidés tras un error en el acta

Fuentes del F.C. Bidezarra aseguraron este miércoles, 28 de abril, que el recurso presentado a principios de la semana contra el C.D. Sporting Melidés por alineación indebida tras el choque del pasado fin de semana se retiró a primera hora del martes.

Haciendo honor a la deportividad del club, el propio presidente don Javier San Martín Labairu narró la versión de la entidad de los sucesos ocurridos. Según San Martín, el mismo domingo el técnico del equipo del Grupo 3 de la Primera Regional navarra le comunicó que el club de Mélida habría incurrido en alineación indebida ya que efectuó cuatro ventanas de cambios en el segundo tiempo, contraviniendo la regla existente.

El dirigente del Bidezarra quiso comprobar la infracción y consultó el acta donde, efectivamente, aparecía que su rival había efectuado los cuatro cambios en los minutos 64, 69, 81 y 91, por lo que cursó la entendible petición y la envió a la Federación Navarra de Fútbol.

El lunes el dirigente acudió a última hora del día al entrenamiento del equipo para conocer de primera mano lo sucedido, momento en el que la plantilla le confirmó que, efectivamente, había un error en la redacción del acta y de que su rival, aparte de haber efectuado el primero de los cambios en el primer tiempo debido a la lesión de un jugador, les había vencido 2-0 de manera limpia y justa.

San Martín , al conocer la información, redactó un escrito de retirada del recurso y envió una carta al C.D. Sporting Melidés en el que lamentaba el error cometido y trasladaba las disculpas tras el malentendido.

"“Hola. Ya siento no haber podido ir a Mélida al partido del domingo. Quiero pediros disculpas por el lamentable episodio del recurso que presentamos ayer. El entrenador del equipo me informó el domingo que había habido alineación indebida y lo ratifiqué viendo el acta. El recurso lo presenté sin saber que no había sido así. Ayer hablé con los jugadores y me reconocieron que no se habían producido cambios en cuatro ventanas sino que el árbitro se había equivocado en el acta. Esta mañana he enviado un escrito para anular dicho recurso, reconociendo el error. Entiendo vuestro enfado por lo ocurrido, pero estoy seguro que todo se va a aclarar bien con la Federación. No me gustaría que lo ocurrido enturbiara nuestras relaciones. Los jugadores me han trasmitido que fuisteis merecedores de la victoria y quiero felicitaros por ello y por la buena temporada que estáis haciendo. Así que disculpas y ánimo para lo que queda", aseguró San Martín en la misva remitida.

Desde el C.D. Sporting Melidés respondían este miércoles a través de sus redes sociales de que aplaudían la decisión de retirar el recurso, al tiempo que agradecían las palabras enviadas por la directiva del F.C. Bidezarra, dejando todo en una anécdota que para nada afectará a las relaciones entre ambos clubes.

Cabe decir que ayer el @BidezarraFC reconoció su error ante la FNF tras leer nuestro comunicado y comprobarlo hablando con sus jugadores. Aceptamos las disculpas y todo ha quedado en una anécdota. Suerte en lo que resta de temporada. — C.D. Sporting Melidés (@SportingMelides) April 28, 2021

