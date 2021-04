El Tudelano sigue sin ganar en esta segunda fase

Actualizada 19/04/2021 a las 06:00

Se derrumbó como un castillo de naipes el Tudelano en lo que estuvo a punto de convertirse en el primer tropiezo en casa de 2021 para el Sanse y la primera alegría en la fase de ascenso para los pupilos de Nacho Martín. Sin embargo, un inexplicable cortocircuito defensivo en la resistencia contra uno de los ataques más talentosos de la categoría acabó por arruinar en diez minutos el trabajo de los setenta anteriores.

Como era previsible, el filial y la pelota crearon un vínculo imposible de romper en unos primeros minutos en los que el Tudelano, no obstante, supo perfectamente qué hacer para convertir la resistencia en amenaza: consiguió juntarse, recuperar y salir con mucho peligro. Ángel Sánchez y Diego Suárez se convirtieron en un quebradero de cabeza para la lánguida defensa local. De hecho, Sánchez perdonó la vida a puerta vacía, tras un magistral pase de Lalaguna, control orientado y recorte a Ruiz-Zeberio. Y al final, de tanto poner nervioso a su rival, el Tudelano forzó el error letal. Ezkurdia se confió en un control en el área, el balón se le fue largo y en el rectificado derribó con claridad a Ángel Sánchez. Diego Suárez no perdonó desde los once metros.

Inclinó el campo el Sanse en la reanudación, en la que Otaño aguantó del Tudelano mientras pudo. Entre él y el poste contuvieron a un equipo que se echó atrás. Los cambios de Xabi Alonso en las filas locales refrescaron y le dieron una marcha más, que los hombres de Nacho Martín no pudieron aguantar. Igualó a falta de trece minutos el recién incorporado Sola, al aprovechar acomodando el pie un rechace del poste. Poco después, con el Tudelano grogui, Alkain completaba la remontada en un balón en el área que Otaño llegó a peinar. Cerraría el marcador, que no el destino de los puntos, un tanto tras otro error defensivo grosero. Ese balance quedó nivelado; el triunfo, en Zubieta.

Martín No atendió a la prensa tras la derrota ante el Sanse



El entrenador del Tudelano Nacho Martín declinó atender ayer a los periodistas de la agencia de comunicación que cubrió el partido. Debido a la imposibilidad de hacer la entrevista en el campo por protocolo, la agencia no consiguió contactar con Martín en su teléfono personal tras el partido pese a haber acordado la llamada y estar avisado. Además, se contaba con el visto bueno del jefe de prensa del Tudelano. A través de otro miembro del cuerpo técnico, se intentó contactar con él pero Martín declinó atender a esta agencia.

Sanse 3

Tudelano 2

Sanse. Ruiz-Zeberio; Blasco, Olasagasti, Ezkurdia, Recio; Robert Navarro (Cantero, m. 88), Ander Martín (Alkain, m. 57), Turrientes; Aldasoro (Sola, m. 69), Aranzabe (Garrido, m. 69), Lobete (Karrikaburu, m. 57).

Tudelano. Otaño; Delgado, Sarriegi, Lalaguna, Barrera; Rodrigo (Gassama, m. 67), Luso, Gualda (Iván Martínez, m. 83), Samanes; Diego Suárez (Orbegozo, m. 78); y Ángel Sánchez (Pablo Roig, m. 83).

Árbitro. Román Román (Comité castellano y leonés). Amonestó al local Aldasoro y a los visitantes Luso y Pablo Roig.

Goles. 0-1 (m.36): Diego Suárez (p). 1-1 (m.77): Sola. 2-1 (m.80): Alkain. 3-1 (m.89): Karrikaburu. 3-2 (m.92): Iván Martínez.

Incidencias. Zubieta. Partido disputado a puerta cerrada.