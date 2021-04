Tebas: "Algo pasó en el Carranza, hemos abierto una investigación"

Actualizada 05/04/2021 a las 18:17

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha mostrado convencido de que "algo pasó" en el partido de este domingo en el Ramón de Carranza, en el que el futbolista del Valencia Mouctar Diakhaby acusó al jugador del Cádiz Juan Cala de haberle proferido un insulto racista, y ha asegurado que ya se ha abierto "un procedimiento interno de investigación" para aclarar los hechos, aunque "las versiones son algo contradictorias".

"Ayer, algo pasó en el campo en el Ramón de Carranza. Como hemos hecho otras veces con incidentes racistas, recuerdo el de Williams cuando fue insultado ante el Espanyol por el público, nosotros hemos abierto un procedimiento interno de investigación. Tendremos que ver los vídeos y las imágenes del partido y ver qué pasó en ese instante. Por la reacción del jugador del Valencia, algo pasó, y vamos a intentar aclararlo", señaló durante una entrevista en Noticias #Vamos de Movistar+.

En este sentido, reiteró el compromiso del organismo que preside en la lucha contra el racismo. "En LaLiga no permitimos ni queremos que haya nada de racismo. Creo en entre el público lo hemos parado bastante, pero no puede haber insultos entre los jugadores. En este caso, las versiones son algo contradictorias, pero por la conducta del jugador del Valencia, algo pasó", indicó.

"Lo que esperamos de las imágenes que estamos intentando buscar de todas las cámaras que graban el partido es que aclaren la situación, como en su día pudimos aclarar el caso de Iñaki Williams y pudimos identificar a los aficionados. Queremos buscar lo que ha pasado y acreditar que el enfado del jugador del Valencia tenía toda la razón", prosiguió.

Por otra parte, el máximo mandatario de LaLiga cree que el conjunto 'che' obró adecuadamente regresando al campo después de abandonarlo en un primer momento tras el presunto insulto. "La autoridad en los partidos es del árbitro y sus auxiliares, que son los que tienen que tomar las decisiones; en el Rayo-Albacete, fue el árbitro el que decidió la suspensión del partido ante unos gritos de racismo contra Zozulia. El Valencia lo que tiene que hacer es caso a lo que determina el árbitro en el terreno de juego. El árbitro no escuchó nada, porque si hubiese escuchado algo no tengo la menor duda de que hubiese suspendido el partido", expresó.

En otro orden de cosas, Tebas manifestó la "esperanza" de que el Clásico del próximo sábado no sea el último de Leo Messi. "Espero que Leo decida dar continuidad a esa relación extraordinaria con el FC Barcelona, que tantos beneficios ha reportado a ambas partes durante todos estos años", señaló.

Por último, ve complicada la llegada de hombres como el noruego Erling Haaland o el francés Kylian Mbappé a LaLiga Santander, así como el regreso del portugués Cristiano Ronaldo al Real Madrid. "Todo es difícil, no solo por la situación económica; son grandes jugadores que muchos clubes quieren tener en sus plantillas. Está difícil, pero no digo que sea imposible", indicó.

"Los grandes clubes españoles, si ven una oportunidad, lo van a intentar. Estos grandes jugadores saben que el mercado no es el mismo que hace dos temporadas. Ojalá podamos tener a alguno, pero no es fácil, ni mucho menos. Me conformo con estos jugadores y con que vengan Klopp o Guardiola", bromeó.

